HOME NEWS NASIONAL

MA Putuskan Kasasi Ferdy Sambo Cs Hari Ini

Irfan Maulana , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |14:00 WIB
MA Putuskan Kasasi Ferdy Sambo Cs Hari Ini
Ferdy Sambo mengajukan kasasi ke MA. (Foto: MPI)
JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) dijadwalkan menggelar sidang putusan kasasi Ferdy Sambo cs hari ini. Sidang tersebut terkait dengan putusan hukuman mati Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Brigadir Yosua Hutabarat.

"Iya betul, empat perkara ya," ucap Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Sobandi saat dihubungi MNC Portal, Selasa, (8/8/2023).

Sidang akan berlangsung setelah salat dhuhur. Namun sampai saat ini sidang belum mulai.

"Harusnya habis dhuhur. Tapi sampai sekarang belum mulai," katanya.

Dia melanjutkan, sidang akan berlangsung secara terbuka. Namun, pihak MA kata dia memang biasa tidak menginfokan ke wartawan terkait sidang putusan Kasasi.

"Terbuka, tapi kan kalau MA enggak undang wartawan, nanti saya buatkan rilisnya. Cuma emang gak pernah dihadiri (oleh wartawan) sidangnya," katanya.

Halaman:
1 2
      
