Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dugaan Pencucian Uang Panji Gumilang Dilakukan Secara Terstruktur

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |14:16 WIB
Dugaan Pencucian Uang Panji Gumilang Dilakukan Secara Terstruktur
Panji Gumilang (Foto : Antara)
A
A
A

JAKARTA - Bareskrim Polri menduga tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Panji Gumilang, memiliki pola yang terstruktur dalam teknisnya.

"Ada dugaan pola transaksi tindak pidana pencucian uang baik secara struktur atau diputarbalikkan maupun dengan cara mencampurkan proses aliran dana," kata Dir Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan kepada awak media, Jakarta, Selasa (8/8/2023).

Whisnu juga menyebut, dalam proses pemeriksaan, Panji Gumilang tidak membantah terkait adanya indikasi praktik TPPU. "Dia menyampaikan semua transaksi sepengetahuan beliau," ujar Whisnu.

BACA JUGA:

Bareskrim Akan Gelar Perkara Kasus TPPU Panji Gumilang 

Di sisi lain, Panji Gumilang menggunakan rekening pribadinya untuk menerima seluruh dana Yayasan Pesantren Indonesia (YPI). Hal itu diketahui dalam proses penyelidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang.

"Bahwa rekening pribadi PG digunakan untuk melakukan operasional terhadap yayasan tersebut," ucap Whisnu.

Whisnu menyebut, ratusan rekening Panji Gumilang menerima dana dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hingga pendapatan yayasan.

"Kami menduga ada dugaan terkait tindak pidana yayasan di mana rekening PG yang jumlahnyaa ratusan digunakan untuk menerima dana BOS juga menerima aliran dana pendapatan yayasan, itu yang kami dalami," tutur Whisnu.

Karena itu, Whisnu menjelaskan, pihaknya akan melaksanakan gelar perkara kasus TPPU Panji Gumilang pada pekan ini. Hal itu akan mengarah ke peningkatan status ke tahap penyidikan.

"Dan mungkin dalam minggu ini kami akan melakukan gelar perkara untuk bisa meningkatkan ke proses penyidikan. Namun itu masih menunggu hasil gelar perkara yang akan kami laksanakan minggu ini," papar Whisnu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175748/ahy-HqIc_large.jpg
Anak Buah Menko AHY Luruskan Narasi Penindakan Ponpes Tak Berizin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/337/3150947/dpr-wefn_large.jpg
DPR Dorong Pembentukan Ditjen Pesantren Urusi Lembaga Pendidikan Keagamaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/338/3032940/ribuan-santri-ponpes-darunnajah-jakarta-antusias-sambut-kedatangan-imam-besar-al-azhar-mesir-I4AfB6SRhv.jpg
Ribuan Santri Ponpes Darunnajah Jakarta Antusias Sambut Kedatangan Imam Besar Al Azhar Mesir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/525/3018318/sekda-majalengka-eman-suherman-berdayakan-pesantren-bina-akhlak-generasi-muda-0svq4I318z.jpg
Sekda Majalengka Eman Suherman Berdayakan Pesantren Bina Akhlak Generasi Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/337/2991738/sah-lulusan-ma-had-aly-bisa-ikut-seleksi-cpns-penyuluh-agama-I2JMxAoQJi.jpg
Sah! Lulusan Ma'had Aly Bisa Ikut Seleksi CPNS Penyuluh Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/338/2978813/heboh-akses-jalan-santri-ponpes-khoirur-rooziqiin-di-beji-depok-terkurung-kompleks-warga-1sIzvwTUS4.jpg
Heboh Akses Jalan Santri Ponpes Khoirur Rooziqiin di Beji Depok Terkurung Kompleks Warga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement