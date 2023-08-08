Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terima Pembaretan dan Brevet Setya Waspada, Panglima TNI: Paspampres adalah Tameng Hidup Bagi Presiden, Wapres, dan Tamu Negara

Furqon Al Fauzi , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |14:41 WIB
Terima Pembaretan dan Brevet Setya Waspada, Panglima TNI: Paspampres adalah Tameng Hidup Bagi Presiden, Wapres, dan Tamu Negara
Panglima TNI terima pembaretan dan penyematan Brevet Setya Waspada (Foto: Puspen TNI)
JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M menerima Pembaretan dan Penyematan Brevet Setya Waspada di Mako Paspampres Tanah Abang II, Jakarta Pusat, Senin (7/8/2023).

Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M, adalah Panglima TNI pertama yang menerima prosesi pembaretan dan penyematan baret Setia Waspada. Dihadapan ratusan Prajurit Paspampres, Panglima TNI menegaskan peran penting Paspampres dalam mejalankan tugasnya.

Dikatakannya, Paspampres adalah pasukan terlatih profesional dan tangguh, mendapat amanah dari negara untuk menjadi tameng hidup dalam menjaga Presiden, Wakil Presiden, dan keluarganya serta tamu negara setingkat Kepala Negara.

Sebelum menerima pembaretan, Panglima TNI menyaksikan statik show alat persenjataan, perlengkapan, dan kendaraan yang digunakan personel Paspampres dalam bertugas.

Dalam kesempatan ini, Laksamana TNI Yudo Margono mengungkapkan rasa bangga serta terimakasihnya karena telah dinobatkan menjadi warga kehormatan Paspampres.

“Rasa bangga saya bertambah setelah melihat demonstrasi yang kalian tampilkan, jaga dan tingkatkan selalu profesionalitas prajurit Paspampres,” ujarnya.

Lebih lanjut Panglima TNI berpesan, Paspampres senantiasa menjadi sorotan publik atas tugas-tugasnya, tunjukan sikap humanis namun tegas, ikuti perkembangan teknologi segala potensi ancaman harus diwapadai. Tetap jaga kesetiaan dan netralitas terutama menjelang Pemilu 2024.

“Posisi kalian yang dekat dengan VVIP rawan untuk di politisir dan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu pedomani dan patuhi instruksi saya tentang netralitas TNI jangan sedikitpun kalian ragu dan akhirnya terjebak dalam politik praktis,” Panglima TNI menambahkan.

