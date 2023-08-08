Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menkominfo Klaim Blokir 886.719 Konten Judi Slot Sejak Juli 2018

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |15:01 WIB
Menkominfo Klaim Blokir 886.719 Konten Judi Slot Sejak Juli 2018
JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi mengklaim telah memblokir atau memutus akses 886.719 konten judi slot sejak Juli 2018 hingga 7 Agustus 2023.

"Jadi rata-rata setiap hari pemutusan akses terhadap 1.500-2.000 situs dan puluhan aplikasi termasuk aplikasi terkait perjudian online yang serupa aplikasi Higgs Domino Island," kata Budi saat jumpa pers di Media Center Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Selasa (8/8/2023).

Budi menambahkan sejak dilantik 17 Juli 2023 menjadi Menkominfo telah melakukan pemblokiran hingga take down terhadap puluhan ribu konten perjudian slot.

"Sejak saya dilantik pada 17 Juli 2023 hingga 7 Agustus 2023 Kemenkominfo telah memutus akses dan melakukan take down terhadap 42.622 konten perjudian online," ujarnya.

Budi menyadari upaya yang dilakukan tersebut belum menuntaskan masalah perjudian slot yang terus bermunculan setiap harinya setelah dilakukan pemblokiran dan pemutusan akses.

"Kami menyadari penuh bahwa upaya yang dilakukan diatas belum secara maksimal menuntaskan permasalahan perjudian online. Karena setiap hari terus bermunculan ribuan situs dan puluhan aplikasi baru yang dapat diunduh dalam Apple Apps dan Google Play Store," ucap Budi.

