Tegas! Menkominfo Tutup Akses Aplikasi Judi Slot Higgs Domino Island

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi memutus akses dan take down aplikasi judi slot atau judi online yakni Higgs Domino Island. Ia pun memastikan sudah tidak ada lagi aplikasi tersebut di Google Play Store dan Apple Apps Store.

"Kita lakukan dengan pemutusan akses dan take down atas aplikasi Higgs Domino Island di Google Play Store dan Apple Apps. Ini sudah kita lakukan sekarang tidak ada lagi Domino Island di Google Play Store dan Apple Apps," kata Budi saat jumpa pers di Media Center Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Selasa (8/8/2023).

Budi menambahkan pihaknya melalui Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kominfo juga melakukan pemblokiran ribuan situs dan puluhan aplikasi serupa yang menyerupai gim.

"Kami juga melakukan pemblokiran ribuan situs dan puluhan aplikasi serupa termasuk aplikasi yang menyerupai gim," ujarnya.

Budi pun mengatakan bahwa perjudian slot sangat meresahkan masyarakat di Tanah Air sehingga menjadi perhatian serius pemerintah. Bahkan sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung tancap gas menangani konten judi slot atau judi online.