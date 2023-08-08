Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Belanda Kembalikan 4 Arca Era Singasari ke Indonesia, Ini Daftarnya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |15:17 WIB
Belanda Kembalikan 4 Arca Era Singasari ke Indonesia, Ini Daftarnya
Arca Durga era Kerajaan Singasari. (Koleksi NMVW)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Belanda mengembalikan 472 koleksi benda-benda bersejarah ke Indonesia, termasuk 4 arca dari era Kerajaan Singasari. Keempat arca tersebut adalah Durga, Mahakala, Nandiswara, dan Ganesha.

"Arca-arca tersebut berasal dari kompleks candi Hindu-Buddha dari Singasari dekat Malang di Jawa Timur, berasal dari akhir abad ke-13," demikian keterangan dari Komite Koleksi Kolonial, dalam dokumen 'Saran untuk 4 Arca dari Kompleks Candi Singasari', seperti dikutip pada Selasa (8/8/2023).

Berikut penjelasan mengenai keempat arca era Kerajaan Singasari tersebut :

1. Durga

Dalam catatan Nationaal Museum van Wereldculturen (Museum Nasional Kebudayaan Belanda), arca Durga menggambarkan adegan 'Durga membunuh setan Mahisha'. Berdasarkan legenda, Mahisha memimpin tentara jahat untuk melawan para dewa.

Arca Durga (NMVW)

Arca ini terbuat dari batu andesit. Arca ini memiliki tinggi 175 cm, lebar 130 cm, dan kedalaman 80 cm.

2. Mahakala

Mahalaka merupakan salah satu unsur Dewa Siwa. Ia sekaligus penjaga kediaman Siwa. Mahakala digambarkan sebagai sosok yang kuat, hampir serupa dengan setan, serta mewakili unsur destruktif dalam kepribadian Siwa. Pada arca ini, Mahakala berada dalam posisi tegak, berlengan dua dan berotot, lengan kanan memegang pedang berhias di awal bilah, rambut ikal diikat ke belakang, serta mengenakan anting besar.

Mahakala (BMVW)

Arca Mahakala terbuat dari material batu andesit. Arca ini memiliki tinggi 175 cm, lebar 86 cm, dan kedalaman 56 cm.

3. Nandiswara

Nandiswara merupakan salah satu dari sekian banyak aspek Siwa. Nandiswara bertindak sebagai pemimpin rombongan Siwa (gana). Bersama dengan Mahakala, Nandiswara bertindak sebagai penjaga gerbang biara gunung Siwa . Dalam konteks terakhir ini, dia memiiki aspek Siwa yang lembut dan positif, berbeda dengan Mahakala.

Nandiswara (NMVW)

Arca Nandiswara terbuat dari material batu andesit. Arca ini memiliki tinggi 174 cm, lebar 93 cm, dan kedalaman 50 cm.

4. Ganesha

Ganesha merupakan dewa Hindu yang dicintai. Popularitas Ganesha berkembang selama abad ke-5 M di India, sampai ke sejumlah kerajaan Jawa.

Arca Ganesha (NMVW)

Arca Ganesha ini berasal dari ruang utara candi yang dibangun di Singasari oleh Raja Kertanagara (1268-1292). Ganesha duduk di singgasana yang dihiasi tengkorak manusia. Di perhiasan Ganesha juga terdapat tengkorak, simbolisme Tantrisme, bermuatan ritual upacara pentahbisan yang diadakan di ladang kremasi.

Arca Ganesha terbuat batu andesit. Arca ini memiliki tinggi 154 cm, lebar 105 cm, dan kedalaman 72 cm.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/20/525/2731063/patung-kepala-raksasa-ditemukan-di-hutan-bandung-begini-penampakannya-GDpakKGfli.jpg
Patung Kepala Raksasa Ditemukan di Hutan Bandung, Begini Penampakannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/07/12/512/2245147/gali-kuburan-warga-boyolali-malah-temukan-arca-kuno-pCa9qDTCAi.jpg
Gali Kuburan, Warga Boyolali Malah Temukan Arca Kuno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/11/30/519/2136381/petani-di-ponorogo-temukan-potongan-arca-saat-membajak-sawah-BYJXBkdhKq.JPG
Petani di Ponorogo Temukan Potongan Arca saat Membajak Sawah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/12/28/510/1577236/penampakan-tiga-arca-abad-9-yang-ditemukan-di-tengah-sungai-E4rREMVC4j.jpg
Penampakan Tiga Arca Abad 9 yang Ditemukan di Tengah Sungai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/12/27/510/1576656/tiga-arca-peninggalan-abad-9-ditemukan-di-yogyakarta-81ZMe2BJZ2.jpg
Tiga Arca Peninggalan Abad 9 Ditemukan di Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/11/02/512/1242322/heboh-dicuri-arca-ganesha-mataram-ternyata-disimpan-di-museum-9vrJdM95d9.jpg
Heboh Dicuri, Arca Ganesha Mataram Ternyata Disimpan di Museum
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement