Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Candi Kagenengan Peninggalan era Singasari, Ada Arca Dewa Siwa

Furqon Al Fauzi , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |15:23 WIB
Kisah Candi Kagenengan Peninggalan era Singasari, Ada Arca Dewa Siwa
Candi Kagenengan salah satu peninggalan di era Singasari (Foto: istimewa)
A
A
A

BLITAR - Kakawin Negarakretagama menjelaskan ada 27 candi peninggalan Kerajaan Singasari Majapahit. Di antara sejumlah candi makam era Kerajaan Singasari itu, yang masih bertahan dalam keadaan hampir utuh yakni Candi Jago.

Tapi berkat uraian sumber setidaknya dapat diketahui tentang adanya keindahan dari Candi Kagenengan era Singasari. Sebagaimana dijelaskan pada "Tafsir Sejarah Negarakretagama" dari Prof Slamet Muljana, Candi Kagenengan memiliki keindahan yang luar biasa.

Bentuknya tidak bertara, pintu masuk terlalu lebar lagi tinggi, dari luar bersabuk. Di dalam terbentang halaman dengan rumah berderet di tepinya. Ditanami aneka ragam bunga seperti tanjung, nagasari, dan sebagainya. Menaranya lampai menjulang tinggi seperti Gunung Meru di tengah-tengah sangat indah.

 BACA JUGA:

Di dalam candi ada arca Dewa Siwa, sebagai lambang raja yang dipuja di situ. Ialah datu-leluhur raja Majapahit yang disembah di seluruh dunia. Sayang Candi Kagenengan ini sudah musnah.

Candi Kagenengan terletak di Dusun Candirejo, Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Candi Kagenengan merupakan bangunan candi yang bahan utama dari bahan bata dan sebagian berbahan batu andesit.

Candi ini memiliki arsitektur dengan gaya Singasari berukuran panjang 6,6 meter, lebar 6,6 meter dengan tinggi 9 meter dan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu kaki, tubuh, dan atap.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/337/3145955/mpu_sindok-7Twl_large.jpg
Cerita Horor Warga Dituntun Penjaga Gaib Temukan Candi Diduga Peninggalan Mpu Sindok di Malang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/519/3145877/candi_mpu_sindok-ZdXo_large.jpg
Warga Malang Dihebohkan Temuan Struktur Diduga Candi Era Mpu Sindok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/337/3142536/candi_borobudur-uvWA_large.jpg
Usai Kunjungan Macron, Pemerintah Diminta Pertahankan Stairlift di Candi Borobudur untuk Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/08/337/3018874/candi-sumberawan-peninggalan-kerajaan-majapahit-di-lereng-gunung-arjuno-adALlZEHOq.jpg
Candi Sumberawan, Peninggalan Kerajaan Majapahit di Lereng Gunung Arjuno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/11/519/2899029/probolinggo-gempar-candi-berusia-ribuan-tahun-muncul-di-tengah-jalan-4e6bAYRyUA.jpg
Probolinggo Gempar, Candi Berusia Ribuan Tahun Muncul di Tengah Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/29/337/2854180/kisah-candi-yang-diyakini-sebagai-tempat-pemujaan-prabu-siliwangi-yang-diubah-menjadi-pura-2uDc8qbvuP.jpg
Kisah Candi yang Diyakini Sebagai Tempat Pemujaan Prabu Siliwangi yang Diubah Menjadi Pura
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement