HOME NEWS NASIONAL

Kominfo Segera Koordinasi dengan Kapolri untuk Berantas Pelaku Judi Slot

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |15:25 WIB
Kominfo Segera Koordinasi dengan Kapolri untuk Berantas Pelaku Judi Slot
A
A
A

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi menegaskan segera mengambil langkah konkret untuk berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Hal itu bertujuan memberantas dan menegakkan hukum pelaku perjudian online atau judi slot di Tanah Air.

"Sebagai langkah konkret kita segera secepatnya berkoordinasi dengan Bapak Kapolri untuk mendukung proses penegakkan hukum pelaku perjudian online baik pengembang, bandar, sponsor, pihak yang mempromosikan maupun pihak yang dibelakang perjudian online yang melakukan operasi di Indonesia," ucap Budi saat jumpa pers di Media Center Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Selasa (8/8/2023).

Budi pun meminta dan mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk mendukung kerja Kemenkominfo dalam memberantas judi slot tersebut

"Terus melakukan pelaporan dan pemantauan tindak lanjut baik kepada Kemenkominfo maupun pihak kepolisian apabila menemukan situs atau aplikasi atau konten judi online," ucapnya.

Budi mengklaim telah memblokir atau memutus akses 886.719 konten judi slot sejak Juli 2018 hingga 7 Agustus 2023.

"Jadi rata-rata setiap hari pemutusan akses terhadap 1.500-2.000 situs dan puluhan aplikasi termasuk aplikasi terkait perjudian online yang serupa aplikasi Higgs Domino Island," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
