Presiden Jokowi Akan Ajak Dubes ASEAN Naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bulan Depan

Bulan depan, Presiden Jokowi ajak dubes ASEAN naik kereta cepat Jakarta-Bandung. (MPI/Carlos Roy Fajarta)

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan dirinya akan mengajak seluruh delegasi negara yang hadir dalam KTT Asean ke-43 untuk menjajal Kereta Cepat Jakarta Bandung pada September 2023.

Presiden Jokowi kepada hal itu usai menghadiri peringatan HUT Ke-56 ASEAN di Gedung Sekretariat Asean, Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (8/8/2023).

"Tadi di dalem (kereta MRT Jakarta) para dubes minta kereta cepat, bulan depan nanti akan saya ajak juga," ujar Jokowi.

Presiden Jokowi menyebutkan dirinya bersama duta besar yang menghadiri peringatan HUT Ke-56 ASEAN sempat menjajal kereta MRT Jakarta.

"Naik MRT kan sudah bolak-balik," tutur Jokowi.