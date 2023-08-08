Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Buron Paulus Tannos Ubah Kewarganegaraan, KPK Ajukan Kembali Red Notice

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |16:02 WIB
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengajukan kembali red notice untuk buron kasus korupsi proyek e-KTP, Paulus Tannos. KPK mengajukan red notice untuk identitas terbaru Paulus Tannos. Itu karena Paulus Tannos telah mengubah kewarganegaraannya.

"KPK sudah ajukan kembali red notice dengan nama baru dimaksud," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (8/8/2023).

Ia menjelaskan, aparat penegak hukum sebenarnya sudah sempat mengetahui lokasi keberadaan Paulus Tannos di Thailand. Bahkan, Paulus Tannos hampir ditangkap. Namun, Paulus Tannos tidak bisa dipulangkan ke Indonesia karena sudah berubah kewarganegaraan.

"Tidak bisa dipulangkan karena nama sudah berubah dan paspor negara lain. Kami terus lalukan pengejaran buron dimaksud," ucap Ali.

Sekadar informasi, Dirut PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos merupakan salah satu tersangka kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP. Saat ini, Paulus Tannos masih buron. Kabar terakhir, Tannos sempat terdeteksi berada di Thailand.

Bahkan, aparat penegak hukum sudah menemukan lokasi Paulus Tannos di Thailand. Namun, saat hendak dilakukan penangkapan, ternyata Paulus Tannos belum masuk dalam sistem red notice Interpol. Upaya penangkapan terhadap Paulus Tannos di Thailand gagal.

Usut punya usut, Paulus Tannos tenyata berganti nama. Bukan hanya ganti nama, temuan terbaru KPK menyebut bahwa Tannos juga mengubah paspornya. Oleh karenanya, buronan tersebut tidak terlacak dalam sistem keadministrasian. Hal itu, juga berpengaruh pada sistem red notice yang tidak bisa mendeteksi identitas baru Tannos.

Topik Artikel :
Red Notice Buron Paulus Tannos KPK
