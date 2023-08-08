Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Partai Perindo Terima Audiensi Relawan Benteng Jokowi Bahas Pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

Widya Michella , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |16:11 WIB
Partai Perindo Terima Audiensi Relawan Benteng Jokowi Bahas Pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024
A
A
A

JAKARTA - DPP Partai Perindo menerima audiensi dari Relawan Benteng Jokowi (Bejo) di Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/8/2023). Pertemuan itu untuk membahas dukungan terhadap Bacapres Ganjar Pranowo.

"Acara hari ini DPP mendapatkan kunjungan dari relawan Bejo yang mereka telah mendukung pak Ganjar untuk maju jadi calon presiden sekaligus mengawal sampai terpilih menjadi presiden,"Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo Ahmad Rofiq.

Lebih lanjut, Ahmad mengatakan pihaknya juga bersepakat untuk berkolaborasi dengan Relawan Bejo guna memaksimalkan suara Ganjar Pranowo di pilpres 2024 mendatang.

"Tentu dalam konteks ini Perindo juga memberikan dukungan secara maksimal karena sesungguhnya ini adalah satu kekuatan yang bisa disinergikan. Perindo juga menyampaikan bbahwa kami telah berupaya maksimal untuk pemenangan pak Ganjar di pilpres 2024,"kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Relawan Benteng Jokowi (Bejo), Zainal Aziz berharap agar kolaborasi tersebut dapat tercapai sehingga optimalisasi tidak hanya terbatas wacana dan kolaborasi harus konkrit di lapangan.

"Perindo saat ini mempunyai kekuatan dari sisi para kyai ulama ada tuan guru bajang (TGB) yang saat ini juga dari Perindo. Saat ini kami akan optalmalisasi suara door to door kami bisa lakukan ulang di 2023-2024 menuju pemenangan presiden,"tuturnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ganjar Pranowo Partai Perindo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184459//sudirman-dhlo_large.jpg
Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183661//perindo_jaktim-F1AS_large.jpg
Bahas Verfak dengan KPU Jaktim, DPD Perindo Jaktim: Kami Pastikan Struktur Sudah Lengkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183651//perindo-CvGV_large.jpg
KPU Jaktim Jalin Silaturahmi Sambangi Markas DPD Perindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183391//perindo-uJQI_large.jpg
Gerak Cepat Prabowo Kembalikan Martabat 2 Guru Luwu Utara yang Dipecat Panen Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182729//perindo-Un1y_large.jpg
Hari Pahlawan: Musuh Terbesar Bangsa Bukan Penjajah Fisik, Melainkan Anasir Koruptor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/340/3182248//perindo-14Y2_large.jpg
TB Sangadiah Tutup Usia, Sosok Ulama dan Pendekar Pemersatu di Banten
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement