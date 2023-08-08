Partai Perindo Terima Audiensi Relawan Benteng Jokowi Bahas Pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

JAKARTA - DPP Partai Perindo menerima audiensi dari Relawan Benteng Jokowi (Bejo) di Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/8/2023). Pertemuan itu untuk membahas dukungan terhadap Bacapres Ganjar Pranowo.

"Acara hari ini DPP mendapatkan kunjungan dari relawan Bejo yang mereka telah mendukung pak Ganjar untuk maju jadi calon presiden sekaligus mengawal sampai terpilih menjadi presiden,"Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo Ahmad Rofiq.

Lebih lanjut, Ahmad mengatakan pihaknya juga bersepakat untuk berkolaborasi dengan Relawan Bejo guna memaksimalkan suara Ganjar Pranowo di pilpres 2024 mendatang.

"Tentu dalam konteks ini Perindo juga memberikan dukungan secara maksimal karena sesungguhnya ini adalah satu kekuatan yang bisa disinergikan. Perindo juga menyampaikan bbahwa kami telah berupaya maksimal untuk pemenangan pak Ganjar di pilpres 2024,"kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Relawan Benteng Jokowi (Bejo), Zainal Aziz berharap agar kolaborasi tersebut dapat tercapai sehingga optimalisasi tidak hanya terbatas wacana dan kolaborasi harus konkrit di lapangan.

"Perindo saat ini mempunyai kekuatan dari sisi para kyai ulama ada tuan guru bajang (TGB) yang saat ini juga dari Perindo. Saat ini kami akan optalmalisasi suara door to door kami bisa lakukan ulang di 2023-2024 menuju pemenangan presiden,"tuturnya.

(Khafid Mardiyansyah)