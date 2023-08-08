Penggerudukan Polrestabes Medan, Mayor Dedi Diperiksa Puspom TNI

JAKARTA - Kapendam I/BB Kolonel Inf Riko Siagian mengatakan, pemeriksaan Mayor Dedi Hasibuan saat ini diserahkan ke Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Sementara 13 orang lain yang ikut menggeruduk Polrestabes Medan diperiksa di Polisi Militer Daerah Militer (Pomdam) I/Bukit Barisan.

"Untuk Mayor Dedi sekarang sudah di Jakarta. Kita serahkan pemeriksaannya ke Puspom TNI," kata Riko Siagian kepada wartawan, Selasa (8/8/2023).

"Sementara 13 orang diperiksa di Pomdam," ujarnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menilai tindakan Mayor Dedi tidak etis, karena diduga memimpin sejumlah prajurit untuk mendatangi Polrestabes Medan, terkait penangguhan penahanan tersangka kasus tanah berinisial ARH.

Bahkan Panglima TNI langsung meminta agar Mayor Dedi diperiksa Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Laksda Agung Handoko.

"Mungkin kemarin kan sudah sebagai bukti awal mereka melakukan seperti itu. Saya kira kurang etis prajurit TNI seperti itu," kata Yudo kepada wartawan, Senin (7/8/2023).

Ia menjelaskan, pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apa penyebab masalah sehingga terjadi penggerudukan tersebut.