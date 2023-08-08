Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menko PMK : Masalah Kekeringan di Kabupaten Puncak Sudah Teratasi, Penyaluran Logistik Lancar

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |16:27 WIB
Menko PMK : Masalah Kekeringan di Kabupaten Puncak Sudah Teratasi, Penyaluran Logistik Lancar
Menko PMK Muhadjir Effendy. (MNC Portal/Bachtiar Rojab)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, memastikan kekeringan yang melanda Distrik Agandugume, Lambewi, dan Oneri di Papua Tengah sudah teratasi.

Muhadjir menyebut, penyaluran suplai logistik berjalan lancar. Sebelumnya, penyaluran logistik terkendala cuaca maupun transportasi. Menurut BNPB, sebanyak 7.500 masyarakat terdampak kekeringan, bahkan 6 orang di antaranya dilaporkan meninggal dunia.

“Untuk masalah kekeringan di Kabupaten Puncak sekarang sudah teratasi. Jadi suplai logistik sudah lancar dan juga sudah (pesawat) bisa landing di lembah Agandugume yang kemarin belum dimungkinkan, sekarang sudah mulai bisa landing di sana. Walaupun belum maksimal, tetapi Insya Allah sudah teratasi,” katanya usai melapor pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/8/2023).

Muhadjir mengungkapkan, logistik terus disalurkan setiap hari sebanyak 2,6 ton.

“Sudah jalan ini saya tiap hari mendapatkan update dari Pak Panglima TNI yang terus menggerakkan itu. Saya lupa tadi, yang jelas tiap hari itu sekitar 2,6 ton yang bisa landing di Agandugume dengan berbagai macam jenis, mulai dari beras, kemudian juga ada rendang, rendang juga sudah kita drop ke sana,” tuturnya.

Ia melanjutkan, logistik akan terus dikirimkan sampai kekeringan betul-betul teratasi. “Kita usahakan akan jalan terus, pasti-pasti, sampai nanti betul-betul tertangani.”

