8 Provinsi Pertama saat Awal Kemerdekaan Indonesia

JAKARTA- 8 Provinsi pertama saat awal kemerdekaan Indonesia, menarik untuk diulas. Saat ini Indonesia memiliki 38 provinsi dengan wilayah yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Tetapi berbeda dengan sekarang, diawal kemerdekaan wilayah Indonesia hanya terdiri dari delapan provinsi.

Pembagian delapan provinsi Indonesia itu terlaksana dua hari setelah kemerdekaan, yakni pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 19 Agustus 1945. PPKI sendiri merupakan badan yang dibentuk oleh Jepang setelah dibubarkannya BPUPKI pada 7 Agustus 1945. Tugas utama PPKI tak lain adalah menyiapkan kemerdekaan Indonesia.

Pada sidang keduanya selain membagi wilayah Indonesia, PPKI juga membentuk Komite Nasional Daerah yang ditempatkan dimasing-masing provinsi. Komite Nasional Daerah menjalankan pekerjaan berupa mengatur rumah tangga daerahnya sesuai dengan aturan pemerintah pusat, serta dipimpin oleh Kepala Daerah.

Adapun delapan provinsi Indonesia pada masa awal kemerdekaan adalah sebagai berikut

1. Provinsi Sumatera

Provinsi ini dipimpin oleh Gubernur Teuku Mohammad Hasan dengan wilayah yang meliputi keseluruhan pulau Sumatera serta pulau-pulau di sekitarnya. Provinsi Sumatera pada saat itu beribukota di Bukit Tinggi. Lalu pada perkembangannya provinsi ini mengalami pemekaran menjadi tiga provinsi pada tahun 1948. Tiga provinsi hasil pemekaran tersebut, yakni Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan.

Pada saat ini pulau Sumatera telah memiliki 10 provinsi otonom, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung. Pulau ini menjadi pulau dengan jumlah provinsi terbanyak di Indonesia.

2. Provinsi Jawa Barat

Provinsi ini dipimpin oleh Gubernur Sutardjo Kartohadikusumo dengan wilayah yang meliputi Jakarta dan Banten. Provinsi Jawa Barat beribukota di Bandung.

Provinsi ini pertama kali mengalami pemekaran pada tahun 1961. Pada saat itu DKI Jakarta memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat karena merupakan ibu kota negara. Lalu pada tahun 2000 Banten juga ikut memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat.

3. Provinsi Jawa Tengah

Pada awal kemerdekaan Gubernur R. Panji Surono ditunjuk sebagai gubernur pertama Provinsi Jawa Tengah. Wilayah provinsi ini meliputi Yogyakarta dan Jawa Tengah dengan Ibu Kota Provinsi terletak di Semarang.

Sama seperti provinsi lainnya, Provinsi Jawa Tengah juga mengalami pemekaran. Pada tahun 1950, provinsi ini mengalami pemekaran yang kemudian terbagi atas dua wilayah, yakni Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Provinsi Jawa Timur

Gubernur R. M. Suryo menjadi gubernur pertama di Provinsi Jawa Timur dengan Ibu Kota Provinsi yang terletak di Surabaya. Provinsi Jawa Timur menjadi satu-satunya provinsi yang tidak pernah mengalami pemekaran sejak awal kemerdekaan hingga saat ini.

5. Provinsi Kalimantan

Pada masa awal kemerdekaan provinsi ini dipimpin oleh Gubernur Ir. Pangeran Mohammad Noor dengan Ibu Kota Provinsi yang terletak di banjarmasin. Pada tahun 1957, Provinsi ini mengalami pemekaran menjadi tiga provinsi, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Hingga saat ini Pulau Kalimantan terdiri dari lima provinsi, yakni Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.