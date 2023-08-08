Sejak Dilantik, Menkominfo Budi Arie Telah Blokir 42.622 Konten Judi Slot

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, mengklaim sejak dilantik pada 17 Juli 2023, pihaknya telah memblokir hingga take down puluhan ribu konten perjudian slot.

"Sejak saya dilantik pada 17 Juli 2023 hingga 7 Agustus 2023 Kemenkominfo telah memutus akses dan melakukan take down terhadap 42.622 konten perjudian online," ujar Budi saat jumpa pers di Media Center Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Selasa (8/8/2023).

Ia menyebut juga telah memblokir atau memutus akses sebanyak 886.719 konten judi slot sejak Juli 2018 hingga 7 Agustus 2023.

"Jadi rata-rata setiap hari pemutusan akses terhadap 1.500-2.000 situs dan puluhan aplikasi termasuk aplikasi terkait perjudian online yang serupa aplikasi Higgs Domino Island," ucapnya.

Ia menyadari upaya yang dilakukan tersebut belum menuntaskan masalah perjudian slot yang terus bermunculan setiap harinya setelah dilakukan pemblokiran dan pemutusan akses.

"Kami menyadari penuh bahwa upaya yang dilakukan di atas belum secara maksimal menuntaskan permasalahan perjudian online. Karena setiap hari terus bermunculan ribuan situs dan puluhan aplikasi baru yang dapat diunduh dalam Apple Apps dan Google Play Store," ucap Budi.