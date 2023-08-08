Wapres Ma'ruf Amin Dorong Malaysia Tingkatan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mendorong Malaysia untuk meningkatkan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI), khususnya para pekerja migran Indonesia di Negeri Jiran itu.

Hal itu diungkapkan Wapres saat menerima kunjungan Ketua Dewan Rakyat Malaysia, Tan Sri Dato’ Johari Abdul di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Selasa (8/8/2023).

“Mengenai perlindungan WNI, terima kasih atas perhatian Pemerintah Malaysia kepada permasalahan Warga Negara Indonesia, khususnya kepada pekerja migran Indonesia. Saya ingin menitipkan mengenai upaya perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia,” ungkap Wapres.

Menurutnya, saat ini masih banyak kasus yang menyangkut pekerja Indonesia di Malaysia, sehingga ia mengharapkan implementasi sepenuhnya dari MoU mengenai Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia.

“Penyelesaian kasus-kasus pekerja migran Indonesia secara adil, pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak pekerja migran, termasuk pendirian Community Learning Centre khususnya di Semenanjung,” pintanya.

Selain itu, Wapres mengharapkan cara pandang terhadap pekerja migran Indonesia harus bertolak dari rasa saling membutuhkan (demand and supply), dimana Malaysia membutuhkan tenaga kerja dan Indonesia menyediakannya.

“Keberadaan para pekerja migran Indonesia penting sekali untuk berkontribusi bagi perekonomian Malaysia dan juga merekatkan hubungan antarmasyarakat kita,” tuturnya.

Oleh sebab itu, lanjut Wapres, yang terpenting harus dilakukan oleh kedua negara saat ini adalah memastikan skema yang jelas terkait perekrutan, sehingga semua pekerja migran Indonesia dapat masuk ke Malaysia secara legal.

“Kemudian juga pengawasannya, penegakan hukum yang adil, saya kira ini yang perlu sekali lagi untuk dilakukan penataan ulang,” tegasnya.