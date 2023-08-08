Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kampung Boncos Masih Jadi Langganan Penggerebekan Narkoba, Begini Kendala Polisi

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |17:48 WIB
Kampung Boncos Masih Jadi Langganan Penggerebekan Narkoba, Begini Kendala Polisi
JAKARTA - Kampung Boncos Palmerah, Jakarta Barat dikenal menjadi sarang pengedaran narkoba. Meski penggerebekan kerap dilakukan pihak kepolisian, namun selalu saja kembali ditemukan para pemakai narkoba di sana.

Menanggapi hal tersebut, Kapolsek Palmerah Kompol Dodi Abdul Rohim mengakui terdapat kendala tersendiri dalam menangani kampung Boncos dari peredaran narkoba.

"Kendalanya ini banyak jalan tikus, kekuatan anggota kan, seperti biasa jajaran polsek masih kurang anggota, kita melibatkan 30 gak bisa mengcover ke sana sini," ujar Dodi sesuai penggerebekan di Kampung Boncos, Selasa (8/8/2023).

 BACA JUGA:

Oleh sebab itu, kata Dodi, pihaknya kerap meminta bala bantuan untuk penanganan Kampung Boncos. Termasuk, mengerahkan tim K9 dari Polda Metro Jaya dalam penggerebekan kali ini.

"Mangkanya kami menggunakan K-9 dan ini banyak didapat (barang bukti) di kos-kosan, termasuk di jalan karena dibantu K-9," Dodi menambahkan.

Kendati demikian, kata Dodi, pihaknya terus berkomitmen memberantas peredaran narkoba. Khususnya, di Kampung Boncos hingga seluruh kawasan Palmerah Jakarta Barat.

"Razia di Boncos sebagai bentuk komitmen kami memberantas narkoba, meskipun selama ini masih banyak kelemahan tapi tetap kami berkomitmen untuk pemberantasan narkoba," katanya lagi.

