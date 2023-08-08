Selain Sambo, MA Potong Hukuman Ricky Rizal, Kuat Maruf, hingga Putri Candrawathi

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) memutuskan mengurangi hukuman terhadap Ricky Rizal dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Hutabarat. Hukuman mantan ajudan Ferdy Sambo dikurangi menjadi 8 tahun penjara.

"Amar putusan, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 8 tahun,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Sobandi saat ditemui awak media di Gedung MA, Jakarta Pusat, Selasa (8/8/2023).

Sidang tersebut dipimpin Suhadi terpilih sebagai ketua hakim, dibantu oleh hakim anggota yakni Suharto, Jupriyadi, Desnayeti, Yohanes.

Putusan tersebut sekaligus meringankan hukuman yang diterima Ricky sebelumnya dan telah dikuatkan di tingkat Pengadilan Tinggi.

Sebelumnya, Ricky Rizal divonis hukuman 13 tahun penjara dalam kasus tersebut.

Sementara itu, MA juga mengurangi hukuman Kuat Maruf dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Hukuman asisten rumah tangga Ferdy Sambo itu dikurangi menjadi 10 tahun penjara. Sebelumnya, Kuat Maruf divonis hukuman 15 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (PN Jaksel).