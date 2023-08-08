Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tidak Cuma Ferdy Sambo, Vonis Kuat Ma'ruf Juga Berubah dari 15 Jadi 10 Tahun Penjara

Furqon Al Fauzi , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |18:53 WIB
Tidak Cuma Ferdy Sambo, Vonis Kuat Ma'ruf Juga Berubah dari 15 Jadi 10 Tahun Penjara
A
A
A

JAKARTA - Tidak hanya Ferdy Sambo, vonis mantan sopirnya yakni Kuat Ma'ruf juga berubah lewat sidang putusan sidang kasasi di gedung MA, Jakarta Pusat, Selasa, (8/8/2023).

Mahkamah Agung (MA) menguban vonis pidana Kuat Ma'ruf, dari 15 menjadi 10 tahun. Seperti diketahui, Kuat Ma'ruf dinyatakan terbukti bersama-sama Ferdy Sambo, istri Ferdy Sambo Putri Candrawathi, dan ajudan Ricky Rizal melakukan pembunuhan berencana terhadap mantan ajudan Ferdy Sambo, Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat.

"Nomor perkara 815K/Pid/2023 terdakwa Kuat Ma'ruf; PN pidana penjara 15 tahun; PT menguatkan pemohon kasasi, penuntut umum, dan terdakwa," ujar pihak MA kepada wartawan usai pembacaan vonis kasasi untuk Ferdy Sambo cs, Selasa (8/8/2023).

"Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 10 tahun," ia melanjutkan

 BACA JUGA:

Selain Kuat Ma'ruf, MA memperbaiki vonis terhadap Ferdy Sambo dari hukuman mati menjadi seumur hidup. Kemudian Putri Candrawathi dari 20 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara. Lalu Ricky Rizal Wibowo dari 13 tahun menjadi 8 tahun penjara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/337/3044556/hendra_kurniawan-do0j_large.jpg
Hendra Kurniawan, Mantan Anak Buah Ferdy Sambo Bebas Bersyarat Pekan Lalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/01/337/3016155/3-jenderal-asal-cilacap-berkarier-cemerlang-salah-satunya-tangani-kasus-ferdy-sambo-WtyIslAPPA.jpg
3 Jenderal Asal Cilacap Berkarier Cemerlang, Salah Satunya Tangani Kasus Ferdy Sambo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/337/2998066/kabar-terbaru-bharada-eliezer-pindah-agama-jelang-nikah-dengan-calon-istri-ling-ling-l45VSeJnxf.jpg
Kabar Terbaru Bharada Eliezer Pindah Agama Jelang Nikah dengan Calon Istri Ling Ling
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/338/2976386/sidang-gugatan-perdata-ferdi-sambo-ditunda-hingga-19-maret-ini-penyebabnya-32CJmaIf2m.jpg
Sidang Gugatan Perdata Ferdi Sambo Ditunda hingga 19 Maret, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/05/337/2950336/3-fakta-alvin-lim-disebut-orang-gila-oleh-menkumham-ngoceh-penahanan-ferdy-sambo-TUS8GhDKeh.jpg
3 Fakta Alvin Lim Disebut Orang Gila oleh Menkumham, Ngoceh Penahanan Ferdy Sambo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/05/337/2950130/alvin-lim-sebut-ferdy-sambo-tak-ditahan-di-lapas-salemba-menkumham-orang-gila-itu-jZoqd6hCoJ.jpg
Alvin Lim Sebut Ferdy Sambo Tak Ditahan di Lapas Salemba, Menkumham: Orang Gila Itu!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement