Tidak Cuma Ferdy Sambo, Vonis Kuat Ma'ruf Juga Berubah dari 15 Jadi 10 Tahun Penjara

JAKARTA - Tidak hanya Ferdy Sambo, vonis mantan sopirnya yakni Kuat Ma'ruf juga berubah lewat sidang putusan sidang kasasi di gedung MA, Jakarta Pusat, Selasa, (8/8/2023).

Mahkamah Agung (MA) menguban vonis pidana Kuat Ma'ruf, dari 15 menjadi 10 tahun. Seperti diketahui, Kuat Ma'ruf dinyatakan terbukti bersama-sama Ferdy Sambo, istri Ferdy Sambo Putri Candrawathi, dan ajudan Ricky Rizal melakukan pembunuhan berencana terhadap mantan ajudan Ferdy Sambo, Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat.

"Nomor perkara 815K/Pid/2023 terdakwa Kuat Ma'ruf; PN pidana penjara 15 tahun; PT menguatkan pemohon kasasi, penuntut umum, dan terdakwa," ujar pihak MA kepada wartawan usai pembacaan vonis kasasi untuk Ferdy Sambo cs, Selasa (8/8/2023).

"Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 10 tahun," ia melanjutkan

BACA JUGA:

Selain Kuat Ma'ruf, MA memperbaiki vonis terhadap Ferdy Sambo dari hukuman mati menjadi seumur hidup. Kemudian Putri Candrawathi dari 20 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara. Lalu Ricky Rizal Wibowo dari 13 tahun menjadi 8 tahun penjara.