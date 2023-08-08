Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MA Bagai Ikut Promo 8.8, Diskon Masa Hukuman Ferdy Sambo Cs

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |19:30 WIB
MA Bagai Ikut Promo 8.8, Diskon Masa Hukuman Ferdy Sambo Cs
A
A
A

JAKARTA - Putusan Mahakamah Agung (MA) mengubah semua vonis yang dijatuhkan Sambo Cs atas meninggalnya Brigadir Brigadir Yosua Hutabarat mengejutkan publik.

Ketentutan yang diputuskan lewat sidang putusan sidang kasasi di gedung MA, Jakarta Pusat, Selasa, (8/8/2023) dianggap masyarakat sebagai ajang MA obral hukuman.

Bahkan, banyak netizen yang menyamakan MA ikut menyemarakan Promo 8.8 dan dikaitkan dengan diskon besar-besaran yang dilakukan beberapa platform jual beli online.

"Hukuman Ferdy Sambo pun dapat diskon," kata akun Twitter @mame**** sambil menyertakan selebaran diskon tengah tahun 8.8 dalam salah satu platform jual beli online.

"Promo 8.8 Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi gak ngotak," kata akun Twitter @luhuk****.

Diketahui, selain Ferdy Sambo, terdakwa lain yakni Putri Candrawathi, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal Wibowo telah mengajukan kasasi ke MA pada Mei lalu. Kasasi diajukan setelah Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menolak banding atas vonis yang dijatuhkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Putusan banding Majelis Hakim PT DKI menguatkan vonis hakim PN Jakarta Selatan. Ferdy Sambo tetap divonis hukuman mati, Putri Candrawathi divonis 20 tahun penjara, Kuat divonis 15 tahun penjara, dan Ricky Rizal 13 tahun penjara.

MA menyebut hukum mati yang awalnya dijatuhkan kepada Ferdy Sambo kini berubah menjadi pindana penjara seumur hidup.

"Tolak kasasi PU dan terdakwa dengan perbaikan kulifikasi tindak pidana. Pidana penjara seumur hidup," Ucap Kepala Biro Hukum dan Mumas MA, Sobandi di Gedung MA, Selasa (8/8/2023).

Sementara itu, istri Ferdy Sambo Putri Candrawathi yang awalnya divonis selama 20 tahun, kini hukumannta dipangkas setengah oleh MA.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183659//zarof_ricar-3Zyu_large.jpg
Kejagung Segera Eksekusi Hukuman 18 Tahun Penjara Zarof Ricar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183573//zarof_ricar-8Fns_large.jpg
Kasasi Ditolak MA, Zarof Ricar Tetap Dihukum 18 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182642//dwiarso_budi_resmi_jadi_wakil_ma_bidang_non_yudisial-Evwf_large.jpg
Dwiarso Budi Resmi Jadi Wakil MA Bidang Non Yudisial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/25/3180749//bule-q0nX_large.jpg
Viral! Bule Cantik Asal Jerman Ini Kerap Emosi Tiap Lewati Rumah Ferdy Sambo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175734//korlantas_polri-aCxw_large.jpg
Kakorlantas Ungkap Denda Tilang Kini Bisa Digunakan Kejagung dan MA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173849//korupsi_asabri-2Tew_large.jpg
Eks Dirut Asabri Bakal Ajukan PK ke MA, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement