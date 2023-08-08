Nabil Haroen: Pembakaran Bendera Partai Merupakan Pelecehan Demokrasi

JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), M. Nabil Haroen bereaksi terkait pembakaran bendera PDIP oleh oknum organisasi mahasiswa dalam sebuah aksi unjuk rasa terkait Rocky Gerung.

Nabil Haroen menegaskan,

“Pembakaran bendera partai, apapun partainya, merupakan pelecehan demokrasi. Bendera partai merupakan simbol dan identitas, atas nilai-nilai yang diperjuangkan. Maka, kita perlu hormati bersama,” ucap Nabil Haroen, Selasa (8/8/2023).

Menuju pemilu 2024, lanjut Nabil Haroen, jangan sampai ada upaya untuk mengadu domba kekuatan politik. Proses politik harus kita jaga agar dalam suhu yang teratur, dengan tensi yang tepat.

“Semua boleh menyuarakan aspirasinya dengan gagasan, tapi jamgan sampai menghina dan melecehkan simbol partai,” ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa itu.

Terkait kejadian tersebut, kata Nabil Haroen, upaya hukum dari PDIP sedang diproses, agar semuanya berjalan sesuai koridor.