Sambut HUT Ke-78 RI, Andika Perkasa Ajak Anak Muda Terlibat Majukan Indonesia

JAKARTA - Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Andika Perkasa menyambangi kampus Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta Pusat. Kunjungan Andika untuk memberikan Kuliah Umum Kebangsaan Menyongsong HUT Ke-78 RI.

Dalam paparannya, Andika yang sempat menjadi Komandan Paspampres ini mengatakan, kemerdekaan bangsa Indonesia yang kini dinikmati bukanlah pemberian apalagi hadiah, namun justru direbut dengan pengorbanan darah bahkan nyawa para pejuang.

Oleh sebabnya, para mahasiswa sedari dini harus bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan dirinya dengan bekal intelektual yang cukup sebelum nantinya akan terjun di tengah masyarakat.

"Masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak muda. Mereka dibekali dengan informasi yang begitu banyak di era disrupsi teknologi. Ini merupakan sebuah keuntungan bila teknologi informasi dimanfaatkan untuk meningkatkan SDM anak-anak muda kita," kata Andika, Selasa (8/8/2023).

Andika kemudian mengajak para peserta kuliah untuk menyimak video profil CEO Microsoft Satya Nadella dan CEO Alphabet Pichai Sundararajan. Menurutnya, 2 sosok itu memberi inspirasi kepada anak-anak muda untuk gigih mengejar cita-cita meski punya banyak keterbatasan.

"Jadilah anak muda yang open minded, be impatient, jangan takut mencoba dan jangan takut gagal," kata Andika.

Masih dalam paparannya yang sama, Andika kemudian mengapresiasi kerja pemerintah saat ini. Menurutnya 10 tahun di bawah komando Presiden Joko Widodo pemerintah begitu masif melakukan pembangunan di sektor infrastruktur, capaian ini pula patut mendapat apresiasi yang tinggi dan wajib didukung penuh oleh masyarakat.

Tak hanya itu, pemerintah pun sebetulnya gencar melaksanakan pembangunan manusia. Upaya ini serius digarap dengan program pengentasan stunting, porsi anggaran besar di bidang pendidikan, juga reformasi birokrasi di berbagai lembaga pemerintahan.

"Pemerintah saat ini punya legacy besar dalam menggarap pembangunan infrastruktur yang progresif dan merata. Itu pula didukung dengan pembangunan manusia yang nantinya akan melanjutkan tampuk kepemimpinan negara kita sehingga diharapkan bisa sejajar dengan negara-negara maju," imbuh Andika.

Terakhir, ia pun berpesan kepada para mahasiswa UI untuk terus gigih belajar dan mempersiapkan diri untuk ikut terlibat menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang.