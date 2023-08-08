Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pelat Besi Kerap Hilang, JPO Daan Mogot Bakal Dipasangi CCTV

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |05:48 WIB
Pelat Besi Kerap Hilang, JPO Daan Mogot Bakal Dipasangi CCTV
Pelat besi JPO kerap dicuri/Foto: Istimewa
JAKARTA - Pemerintah Kota Jakarta Barat akan segera memasang kamera pengawas atau CCTV di sejumlah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Hal tersebut menyusul kejadian hilangnya pelat besi JPO.

"Yang masalah pengadaan CCTV segala macem itu ada di sana (Dinas), rencana sudah mau dipasang," kata Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat, Darwin Ali saat dihubungi wartawan yang dikutip Selasa (8/8/2023).

Seperti diketahui, pelat besi JPO Sahabat rawan menjadi bahan incaran orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terbaru, dua pelat besi di Jalan Daan Mogot hilang pada Senin (7/8/2023) dini hari.

Darwin melanjutkan, untuk langkah pengamanan pihaknya akan bekerja sama dengan Satpol PP. Selain JPO Sahabat, pengawasan juga aka dilakukan di JPO lain yang ada di wilayah Jakarta Barat.

"Langkah konkrit dari Sudin paling kita bisa berkoordinasi dengan Satpol PP untuk memperketat untuk lebih intens keliling. Bukan JPO itu aja (Daan Mogot), semua JPO yang ada," ujarnya.

Sebelumnya, pelat besi di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Warung Gantung di Jalan Daan Mogot, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, raib digondol maling. Kali ini empat lempengan besi lantai JPO hilang entah ke mana.

Halaman:
1 2
      
