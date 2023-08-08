Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis! Remaja Sedang Nongkrong Mendadak Diserang OTK, Tewas Disabet Celurit

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |06:16 WIB
Tragis! Remaja Sedang Nongkrong Mendadak Diserang OTK, Tewas Disabet Celurit
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

DEPOK - Seorang remaja berinisial MRS (18) tewas diduga diserang orang tidak dikenal (OTK) menggunakan arit panjang atau celurit saat nongkrong di Jalan Cilobak RT 1 RW 7, Pangkalan Jati, Cinere, Depok, Jawa Barat pada Senin (7/8/2023).

Peristiwa nahas itu dibenarkan Kapolsek Cinere, Kompol Jun Nurhaida. Saat ini terduga pelaku masih diinterogasi.

"Betul (korban tewas) dan (terduga pelaku) masih interogasi," kata Nurhaida saat dikonfirmasi, Selasa (8/8/2023).

 BACA JUGA:

Sementara itu, Kepala Urusan (Kaur) Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi menjelaskan bahwa korban MRS nongkrong bersama tujuh teman lainnya di Jalan Cilobak.

"Setelah itu Pukul 03.50 WIB korban bersama-sama temannya ingin pulang lalu setelah itu ada kurang lebih 4 orang mengejar korban dan teman-temannya ke arah arah Jalam Cilobak dalam," ucap Made.

Made membeberkan berdasarkan keterangan saksi dari rekan korban bahwa kelompok yang mengejar membawa senjata tajam jenis arit panjang atau dikenal 'corbek'. 

BACA JUGA:

Tertunduk Lesu, Ini Tampang Pelaku Utama Pembacokan Siswa SMK di Simpang Pomad Bogor 

"Menurut saksi satu orang membawa senjata tajam jenis ‘corbek' (arit panjang) atau celurit setelah itu korban dan teman-temannya berusaha lari namun korban sempat melawan dengan melempar botol dan korban terjatuh setelah itu korban dibacok sebanyak 2 kali," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
