Kerap Tergenang, TPU Tegal Alur Bakal Ditinggikan Pemkot Jakbar

JAKARTA - Pemerintah Kota Jakarta Barat bakal meninggikan lahan tempat pemakaman umum (TPU) Tegal Alur Jalan Benda Raya, Kamal, Kalideres, pada September 2023 karena kerap kali terjadi genangan.

Lebih spesifik, area yang akan ditinggikan adalah TPU Tegal Alur Unit Kristen.

"Peninggian lahan makam di blok tersebut dilakukan karena lokasinya (Unit Kristen) yang memang rendah hingga saat musim hujan jadi rawan tergenang," kata Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) Jakarta Barat, Romy Sidharta saat dihubungi wartawan yang dikutip Selasa (8/8/2023).

Romy merincikan, TPU yang akan dilakukan peninggian di Blok AA II Unit Kristen yang terdiri dari tujuh blad, yaitu blad 74, 86, 84, 87, 91 dan lainnya yang lokasinya berada di dekat Jalan Tol Sedyatmo seluas 8.400 meter persegi dengan tiap blad 300 makam.

"Karena jadi langganan genangan saat musim hujan yang membuat makam jadi rusak, maka pada bulan September 2023 akan diuruk, ditinggikan satu meter," ujarnya.

Demi kelancaran program tersebut, Romy meminta pihak keluarga untuk segera melengkapi berkas administrasi.