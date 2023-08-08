Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kerap Tergenang, TPU Tegal Alur Bakal Ditinggikan Pemkot Jakbar

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |06:34 WIB
Kerap Tergenang, TPU Tegal Alur Bakal Ditinggikan Pemkot Jakbar
TPU Tegal Alur/Foto: Okezone
A
A
A

 

JAKARTA - Pemerintah Kota Jakarta Barat bakal meninggikan lahan tempat pemakaman umum (TPU) Tegal Alur Jalan Benda Raya, Kamal, Kalideres, pada September 2023 karena kerap kali terjadi genangan.

Lebih spesifik, area yang akan ditinggikan adalah TPU Tegal Alur Unit Kristen.

 BACA JUGA:

"Peninggian lahan makam di blok tersebut dilakukan karena lokasinya (Unit Kristen) yang memang rendah hingga saat musim hujan jadi rawan tergenang," kata Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) Jakarta Barat, Romy Sidharta saat dihubungi wartawan yang dikutip Selasa (8/8/2023).

Romy merincikan, TPU yang akan dilakukan peninggian di Blok AA II Unit Kristen yang terdiri dari tujuh blad, yaitu blad 74, 86, 84, 87, 91 dan lainnya yang lokasinya berada di dekat Jalan Tol Sedyatmo seluas 8.400 meter persegi dengan tiap blad 300 makam.

 BACA JUGA:

"Karena jadi langganan genangan saat musim hujan yang membuat makam jadi rusak, maka pada bulan September 2023 akan diuruk, ditinggikan satu meter," ujarnya.

Demi kelancaran program tersebut, Romy meminta pihak keluarga untuk segera melengkapi berkas administrasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/340/3038165/banjir-kian-tinggi-warga-di-halmahera-tengah-terus-dievakuasi-ke-pengungsian-2JMRZOIDPB.jpg
Banjir Kian Tinggi, Warga di Halmahera Tengah Terus Dievakuasi ke Pengungsian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/340/3037563/banjir-besar-terjang-desa-di-halmahera-tengah-akibat-sungai-kobe-meluap-bhnjtFV4O4.jpg
Banjir Besar Terjang Desa di Halmahera Tengah Akibat Sungai Kobe Meluap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/338/3037382/curah-hujan-di-jakarta-meningkat-akhir-juli-dan-agustus-2024-waspada-banjir-7sHJJmM9PA.jpg
Curah Hujan di Jakarta Meningkat Akhir Juli dan Agustus 2024, Waspada Banjir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/340/3037355/banjir-2-meter-rendam-halmahera-tengah-bpbd-kami-cuma-bisa-nonton-DZoX0dTQBN.jpg
Banjir Tinggi 2 Meter Rendam Halmahera Tengah, BPBD: Kami Cuma Bisa Nonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/338/3034789/cegah-banjir-9-tandon-baru-dibangun-di-tangsel-llM80uzrjj.jpg
Cegah Banjir, 9 Tandon Baru Dibangun di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/340/3034427/banjir-melanda-gorontalo-lebih-dari-7-000-orang-mengungsi-k5QogbSwv8.jpg
Banjir Melanda Gorontalo, Lebih dari 7.000 Orang Mengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement