INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pengungsian Kapuk Muara Dibongkar, Pemkot Jakut Pastikan Layanan Kependudukan dan Kesehatan Tetap Tersedia

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |06:51 WIB
Pengungsian Kapuk Muara Dibongkar, Pemkot Jakut Pastikan Layanan Kependudukan dan Kesehatan Tetap Tersedia
Salah satu pengungsi di korban kebakaran dan Kapuk Muara/Foto: MPI
JAKARTA - Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim mengungkapkan bahwa saat ini tempat pengungsian bagi korban kebakaran di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, telah dibongkar.

“Kapuk Muara sementara pengungsian sudah dibongkar tempatnya, karena memang pengungsian itu paling lama seminggu, lebih dari itu enggak sehat di sana,” kata Ali kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (7/8/2023).

Meski begitu, Ali memastikan bahwa Pemkot Jakarta Utara tetap membuka posko pelayanan bagi warga terdampak kebakaran. Posko itu, kata Ali, meliputi posko pelayanan kependudukan hingga kesehatan.

“Puskesmas kelurahan masih melayani, jadi mereka tetap dilayani, tetapi mereka sudah tinggalnya mungkin sudah pindah kontrakan atau apa seperti itu,” ujar dia.

Lebih lanjut, Ali menjelaskan bagi anak-anak korban kebakaran yang masih sekolah, saat ini sudah didata dan diberikan fasilitas untuk mendapatkan kembali pendidikan di sekolahnya.

“Anak-anak sekolah itu sudah di data, terutama di SD 03 Kapuk Muara itu sudah terdata, sudah difasilitasi untuk sekolah lagi, termasuk peralatan-peralatan bantuan keperluan untuk sekolahnya,” jelas dia.

