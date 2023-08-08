Ungkap Kebenaran Kasus Pembunuhan Mahasiswa UI, Dosen hingga Dokter Forensik RSUI Sambangi Polres Depok

DEPOK - Sejumlah perwakilan Universitas Indonesia (UI) menyambangi Mapolres Metro Depok pada Senin (7/8/2023). Mereka terdiri dari Dosen sekaligus Ahli Kriminologi UI Adrianus Eliasta Sembiring Meliala hingga Dokter spesialis forensik dan medikolegal Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI), Made Ayu Mira Wiryaningsih.

Adapun, tujuan kedatangan untuk memberikan dukungan terhadap pengungkapan kebenaran kasus pembunuhan mahasiswa UI dengan tersangka AAB (23) terhadap korban MNZ (19) yang merupakan junior di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) UI jurusan Sastra Rusia.

"Datang ke Polres depok, menemui Pak Wakapolres, dalam rangka kasus yang menimpa mahasiswa UI. Baik mahasiswa UI sebagai pelaku pembunuhan dan korbannya," kata Adrianus kepada awak media di Mapolres Depok, Senin (7/8/2023).

"Tentu tujuan utama kami mengetahui apa lingkup masalahnya dan yang kedua dalam rangka memberikan dukungan kepada Polres Depok, paling tidak kami-kami dari dosen tentu ingin juga agar kebenaran yang terungkap dan dukungan bagi Polres Depok dalam rangka menjalankan tugas secara baik-baiknya," tambahnya.

Adrianus pun membuka opsi jika pihak kepolisian membutuhkan ahli yang berkompeten untuk mengungkap kasus pembunuhan yang menimpa korban MNZ.

"Jika hal-hal yang diperlukan, di mana kami sebagai ahli bisa membantu, maka kami bisa membantu. Mengingat kami di UI juga ada 3.000 dosen ya. Tentu kalau misalnya diperlukan ahli psikologi, ahli kedokteran, atau yang lain, kami akan dengan senang hati membantu," ujarnya.