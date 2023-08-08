Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pelaku Pembunuhan Muhammad Naufal Zidan Dipecat Tidak Hormat dari Jabatan di IKASSLAV FIB UI

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |08:24 WIB
Pelaku Pembunuhan Muhammad Naufal Zidan Dipecat Tidak Hormat dari Jabatan di IKASSLAV FIB UI
Pembunuh Mahasiswa UI dipecat dari jabatan di IKASSLAV FIB UI/Foto: MPI
A
A
A

DEPOK - Pelaku pembunuhan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Altafasalya Ardnika Basya alias AAB (23) ternyata menjabat sebagai Wakil Kepala Biro Kaderisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (K-PSDM) Ikatan Kekerabatan Sastra Slavia (IKASSLAV) Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB). Namun atas kasus pembunuhan terhadap korban Muhammad Naufal Zidan alias MNZ (19) kini AAB telah dipecat secara tidak hormat dari jabatannya.

"Sehubungan dengan terjadinya tragedi yang menimpa anggota IKASSLAV, MNZ (2022) beberapa waktu lalu, berdasarkan pertimbangan surat keputusan di atas, IKASSLAV FIB UI dengan ini memutuskan Sdr. Altafasalya Ardnika Basya dengan jabatan Wakil Kepala Biro Kaderisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (K-PSDM) IKASSLAV 2023, dipecat secara tidak hormat dari jabatannya atas tindak pidana yang dilakukan," tulis caption laman Instagram @ikasslav dikutip, Selasa (8/8/2023).

 BACA JUGA:

Adapun surat pemecatan tidak hormat terhadap pelaku AAB dari jabatannya tertuang dalam surat keputusan (SK) nomor 016/SK/Ketum/IKASSLAV/FIBUI/VIII/2023 yang ditandatangani Ketua IKASSLAV FIB UI 2023 Adha Amin Akbar.

Sekadar informasi, AAB nekat menikam korban MNZ diduga dengan motif terlilit tunggakan bayar kos hingga pinjaman online (pinjol). Pelaku pun sempat mencuri sejumlah barang pribadi milik korban mulai dari Laptop MacBook, Hp Iphone hingga dompet.

 BACA JUGA:

Kemudian, pelaku AAB berhasil ditangkap dan terancam hukuman mati dengan Pasal 340 Jo 338 KUHP dan 365 ayat 3 KUHP. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184194/pembunuhan-DIgY_large.jpg
Pembunuhan Sadis di Condet, Satu Orang Tewas Mengenaskan dan Satu Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184186/pembunuhan-pjyU_large.jpg
Rekonstruksi Gambarkan Detik-Detik Pembunuhan Sadis Kacab Bank BUMN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement