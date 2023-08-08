Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

139 Bacaleg DPRD DKI Jakarta Tidak Memenuhi Syarat

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |09:42 WIB
139 Bacaleg DPRD DKI Jakarta Tidak Memenuhi Syarat
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah memverifikasi administrasi dari perbaikan berkas syarat bakal calon dan kegandaan pencalonan legislatif DKI.

Hasilnya, 139 bakal calon legislatif tidak memenuhi syarat.

“Untuk DPRD dari 1.859 bacaleg yang diusulkan 18 partai politik, terdapat 1.720 orang yang memenuhi syarat (MS) dan 139 tidak memenuhi syarat,” kata Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Wahyu Dinata dalam keterangannya, Selasa (8/8/2023).

“Adapun partai politik yang memenuhi syarat 100 persen adalah Partai Gerindra, Golkar, Gelora, PKS dan PSI,” ujar dia.

Wahyu menjelaskan, pihaknya juga telah melakukan verifikasi terhadap calon anggota DPD. 

Hasilnya, 25 bakal calon anggota DPD dinyatakan memenuhi syarat.

Wahyu menuturkan pihaknya melayani segala kebutuhan konsultasi untuk para bakal calon DPD dan DPRD dengan waktu ditetapkannya daftar calon tetap (DCT).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement