HOME NEWS MEGAPOLITAN

Civitas Akademika UI Siap Tawarkan Sejumlah Ahli ke Polisi Ungkap Kasus Pembunuhan Mahasiswa UI MNZ

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |09:59 WIB
Civitas Akademika UI Siap Tawarkan Sejumlah Ahli ke Polisi Ungkap Kasus Pembunuhan Mahasiswa UI MNZ
Civitas UI siap bantu ungkap kasus pembunuhan mahasiswa UI (Foto: Refi Sandi/MNC)
A
A
A

DEPOK- Civitas akademika Universitas Indonesia (UI) sekaligus Ahli Kriminologi Adrianus Eliasta Sembiring Meliala mengatakan, bahwa pihaknya membuka opsi jika pihak kepolisian membutuhkan ahli yang berkompeten untuk mengungkap kasus pembunuhan yang menimpa korban MNZ (19).

Seperti diketahui, MNZ menjadi korban penikaman pelaku berinisial AAB (23) di kamar indekos kawasan Kukusan, Beji, Depok, Jawa Barat dan ditemukan Jumat (4/8).

"Jika hal-hal yang diperlukan, di mana kami sebagai ahli bisa membantu, maka kami bisa membantu. Mengingat kami di UI juga ada 3.000 dosen ya. Tentu kalau misalnya diperlukan ahli psikologi, ahli kedokteran, atau yang lain, kami akan dengan senang hati membantu," ujar Andrianus kepada wartawan di Mapolres Metro Depok, Senin (7/8/2023).

 BACA JUGA:

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi pada Senin (7/8/2023) siang, kehadiran Civitas Akademika UI diterima langsung oleh Wakapolres Metro Depok AKBP Eko Wahyu Fredian. Selain Adrianus hadir pula Dokter spesialis forensik dan medikolegal Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI), Made Ayu Mira Wiryaningsih

Adrianus menjelaskan kedatangan sejumlah Civitas Akademika UI guna memberikan dukungan agar kasus pembunuhan tersebut dapat terungkap sesuai dengan kebenaran.

