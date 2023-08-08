Pemotor Tewas di Jalan Transyogi Usai Gagal Nyalip Truk

Polisi olah TKP kecelakaan di Jalan Transyogi (Foto : Istimewa)

BOGOR - Kecelakaan yang melibatkan motor dan truk terjadi di Jalan Raya Umum Transyogi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.

Satu orang meninggal dunia di lokasi kejadian dalam kecelakaan tersebut.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Angga mengatakan kecelakaan itu terjadi pada Senin 7 Agustus 2023. Berawal saat motor yang dikendarai DR melaju dari arah Cibubur menuju Cileungsi.

"Setibanya di tempat kejadian bergerak ke kiri hendak mendahului truk yang bergerak searah di depannya," kata Angga dalam keterangannya, Selasa (8/8/2023).

Namun, ketika menyalip motor tersebut membentur trotoar. Pengendara motor pun terjatuh ke sisi kanan dan membentur bagian kiri ban belakang truk.

"Korban meninggal dunia di TKP," ujarnya.