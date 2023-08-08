Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rumah Kebakaran di Belakang RS Siloam Kebon Jeruk, 70 Personel dan 14 Mobil Damkar Diturunkan

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |11:18 WIB
Rumah Kebakaran di Belakang RS Siloam Kebon Jeruk, 70 Personel dan 14 Mobil Damkar Diturunkan
Ilustrasi petugas pemadam kebakaran tengah berupaya memadamkan api. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Kebakaran terjadi di rumah di belakang rumah sakit (RS) Siloam tepatnya Jalan Melati Rt/Rw 13/10, Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Selasa (8/8/2023) pagi.

Untuk itu, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat menerjunkan 70 personil guna menindaklanjuti kebakaran tersebut.

"Awalnya diturunkan 50 personel dan 10 unit mobil pemadam, tetapi untuk mengantisipasi api yang membesar, kemudian diturunkan total 70 personel dan 14 unit mobil pemadam," ujar Kepala Seksi Operasional Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat Syarifudin dalam keterangannya, Selasa (8/8/2023).

Dia menjelaskan, pihaknya menerima informasi kebakaran tersebut pada pukul 07.55 WIB dari seorang warga. Serta, sekira pukul 08.06 api berhasil dikuasai jajarannya.

