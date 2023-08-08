Tragis! Pria Tewas Usai Lompat dari Flyover Ciputat, Lalin Macet Parah

TANGSEL - Seorang pria paruh baya tergeletak bersimbah darah usai terjatuh dari atas flyover Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), Selasa (8/8/2023).

Peristiwa tersebut menyebabkan kemacetan parah, terutama jalur yang mengarah ke Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Korban yang hanya mengenakan celana selutut itu tergeletak di permukaan aspal dengan posisi telentang.

Pada bagian kepalanya mengalir darah segar. Warga dan pengendara yang berkumpul di bahu jalan menambah parah kemacetan yang terjadi. Diduga, korban lompat dari atas flyover tersebut.

"Kondisinya udah meninggal, belum tahu tadi itu terjatuh atau bunuh diri. Kalau polisi udah datang tadi untuk evakuasi," ujar Mahyana warga Ciputat, kepada Okezone di lokasi.

Kemacetan nampak mengular hingga ke arah Pasar Cimanggis, serta Jalan Aria Putra. Sejumlah petugas Dishub turut membantu mengatur laju kendaraan.

Warga yang berkerumun pun diminta menjauhi badan jalan agar tak mengganggu kendaraan yang lewat.