Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pria Bunuh Diri dari Flyover Ciputat Ternyata Seorang Guru, Tubuhnya Sempat Timpa Pemotor

Hambali , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |13:53 WIB
Pria Bunuh Diri dari Flyover Ciputat Ternyata Seorang Guru, Tubuhnya Sempat Timpa Pemotor
TKP bunuh diri di Flyover Ciputat/Foto: Okezone
A
A
A

TANGSEL - Seorang pria diduga melompat dari atas flyover Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (8/8/2023) siang.

Korban tewas seketika dengan luka parah di bagian kepala. Peristiwa tersebut menyebabkan kemacetan parah, terutama jalur yang mengarah ke Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Peristiwa itu terjadi sekira pukul 11.00 WIB. Salah satu pedagang yang berada persis di tapi jalan bawah flyover, Yanto (50), mengatakan, tubuh korban tiba-tiba terjatuh dari atas dan sempat menimpa perempuan pengendara motor yang melintas.

"Saya lagi ngelayanin, dia langsung jatuh dari atas nimpa motor. Pengendaranya perempuan, tapi nggak apa-apa, cuman jatuh aja. Yang lompat dari atas langsung nggak bergerak," ujarnya kepada Okezone di lokasi.

"Ada motornya di atas, mungkin bunuh diri atau apa kita kurang tahu juga,"sambung Yanto. 

Dari identitasnya, korban diketahui berinisial Nurhadi Santoso (35) dengan keterangan profesinya sebagai guru. Korban beralamat tinggal di Kampung Setu RT14 RW04, Setu, Tangsel.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170825/viral-L1qX_large.jpg
Viral! Siswi SMP Berusia 13 Tahun di Jaktim Tewas Gantung Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170031/gantung-fzcG_large.jpg
Geger! Pria Asal Bogor Nekat Gantung Diri Usai Istri Minta Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/512/3161836/mayat-aj18_large.jpg
Tahanan Rutan Semarang Tewas Gantung Diri di Jeruji Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/519/3161773/bunuh_diri-FEY6_large.jpg
Pasutri di Tulungagung Akhiri Hidup dengan Minum Racun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/338/3158486/mayat-QhYz_large.jpg
Polisi Dalami Motif Wanita Lompat dari Lantai 33 Apartemen Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/525/3158031/bandung-Tw5c_large.jpg
Duh! Dimarahi Guru, Pelajar SD di Bandung Nekat Coba Bunuh Diri Naik Menara 25 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement