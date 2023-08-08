Pria Bunuh Diri dari Flyover Ciputat Ternyata Seorang Guru, Tubuhnya Sempat Timpa Pemotor

TANGSEL - Seorang pria diduga melompat dari atas flyover Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (8/8/2023) siang.

Korban tewas seketika dengan luka parah di bagian kepala. Peristiwa tersebut menyebabkan kemacetan parah, terutama jalur yang mengarah ke Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Peristiwa itu terjadi sekira pukul 11.00 WIB. Salah satu pedagang yang berada persis di tapi jalan bawah flyover, Yanto (50), mengatakan, tubuh korban tiba-tiba terjatuh dari atas dan sempat menimpa perempuan pengendara motor yang melintas.

"Saya lagi ngelayanin, dia langsung jatuh dari atas nimpa motor. Pengendaranya perempuan, tapi nggak apa-apa, cuman jatuh aja. Yang lompat dari atas langsung nggak bergerak," ujarnya kepada Okezone di lokasi.

"Ada motornya di atas, mungkin bunuh diri atau apa kita kurang tahu juga,"sambung Yanto.

Dari identitasnya, korban diketahui berinisial Nurhadi Santoso (35) dengan keterangan profesinya sebagai guru. Korban beralamat tinggal di Kampung Setu RT14 RW04, Setu, Tangsel.