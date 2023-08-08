Cara Unik Relawan Sosialisasikan Sosok Ganjar ke Milenial dan Gen Z di Bekasi

BEKASI – Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang menamakan Ganjar Muda Padjajaran (GMP) berkomitmen mengembangkan minat, bakat, serta kreativitas para pemuda-pemudi generasi Z di berbagai kota di Indonesia melalui program-program yang bermanfaat serta menarik.

Mereka menggelar turnamen Mobile Legends di Kedai Ropispang Sekawan, Jalan Lapangan Serbaguna, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat.

GMP juga menyosialisasikan sosok Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (bacapres) 2024 dan mendoakannya agar bisa menang dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) nanti.

Koordinator Daerah (Korda) GMP Kota Bekasi Budi Burhanudin mengatakan, pihaknya membuat program ini untuk mendukung kemajuan dan potensi anak muda di dunia e-sports tanah air dengan mengadakan turnamen itu.

"Kami mengadakan kompetisi Mobile Legends se-Kota Bekasi, khususnya para pemuda yang terpilih. Banyak tim yang ingin ikut. Namun, kami seleksi lagi, kemudian muncul 16 tim yang paling bagus di kota ini," ujarnya, Selasa (8/8/2023).

Dunia e-sports kata dia saat ini sangat digandrungi anak muda hingga dewasa. Karena itu, pihaknya mewadahi dan memfasilitasi hobi mereka dengan menghadirkan kegiatan tersebut.

"Kami berdiskusi dengan teman-teman bagaimana kami dari GMP berfokus pada kegiatan generasi Z dan milenial. Nah, sekarang ini yang paling digandrungi anak muda adalah e-sports Mobile Legends,"tuturnya.

Turnamen ini juga memberikan stimulasi kepada pemuda generasi Z agar dapat menjadi pemain profesional, sehingga terbuka kesempatan bagi mereka untuk bergabung dengan tim e-sports Mobile Legends di Tanah Air.

"Kami mewadahi atau memfasilitasi anak-anak muda ini untuk menyalurkan hobi dan bakat mereka. Ke depan mungkin bisa menjadi pemain profesional berbakat dalam Mobile Legends," terangnya.

Budi menilai e-sports sebagai industri yang kedepannya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Mengingat, Mobile Legends sudah dipertandingkan dalam SEA Games dan Asian Games.

"Anak-anak Bekasi, khususnya pemuda milenial, menjadikan ini sebagai batu loncatan untuk ke depan menjadi atlet profesional. Diketahui, e-sports ini sangat populer di kalangan anak muda," tuturnya.

Dia berharap peserta yang telah ikut berkompetisi semakin bersemangat dalam mengembangkan hobi dan bakatnya. Dia juga berharap mereka ke depan dapat menjadi atlet e-sports profesional yang mengharumkan bendera Merah Putih di kancah Internasional.

"Harapannya, anak muda di Kota Bekasi jangan sampai terjerumus dalam narkoba. Karena itu, kami membuat turnamen agar mereka memiliki kegiatan positif semacam ini," katanya.

GMP juga terinspirasi dari sosok Ganjar Pranowo dalam menghelat turnamen ini. Budi menilai pria berambut putih itu mendukung segala kegiatan positif yang berkaitan dengan hobi dan kreativitas anak muda.