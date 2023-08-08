Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

RPA Perindo Berikan Pendampingan Hukum Terhadap Ibu Hamil 6 Bulan yang Ditahan di Kantor Bea dan Cukai

Dimas Choirul , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |14:46 WIB
JAKARTA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Perindo melakukan pendampingan terhadap seorang ibu hamil berinisial H (36) yang tengah ditahan oleh Kantor Bea dan Cukai, Tanjung Priok, Jakarta Utara terkait kasus dugaan barang impor tekstil. Pendampingan dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum.

Ketua Bidang Hukum DPP RPA Partai Perindo Amriadi Pasaribu mengatakan, kondisi H saat ini tengah dititipkan oleh Bea dan Cukai di ruang tahanan Polres Metro Jakarta Utara.

"Di mana dia kita duga dikiriminalisasi oleh Bea Cukai Tanjung Priok. Maka oleh sebab itu dia sekarang kondisinya sedang perempuan hamil usia 5 sampai 6 bulan," kata Amriadi kepada wartawan, Selasa (8/8/2023).

Lebih lanjut, Amriadi mengatakan, H mulai ditahan sejak 7 Juli 2023 lalu hingga saat ini. Mirisnya, selama ditahan itu, H diduga tidak diberikan layanan kesehatan meski tengah hamil 6 bulan.

"Maka oleh sebab itu RPA Perindo sangat prihatin tentang kejadian yang menimpa. Ibu hamidah yang diduga dikriminalisasi oleh Bea dan Cukai Tanjung Priok," ujarnya.

Sementara itu, pihak Bea dan Cukai Tanjung Priok saat dikonfirmasi mengenai kondisi H mengaku akan melakukan penelusuran lebih lanjut.

