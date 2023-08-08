Tiga Mobil Terlibat Kecelakaan Beruntun di Tol Jagorawi

BOGOR - Kecelakaan yang melibatkan tiga mobil terjadi di Tol Jagorawi KM 24, Kabupaten Bogor. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan beruntun ini.

Kepala Induk PJR Tol Jagorawi AKP Budi Hernawan mengatakan kecelakaan itu terjadi pukul 11.22 WIB. Awalnya, ketiga mobil yakni Honda Jazz, Toyota Yaris dan Xpander melaju dari arah Bogor menuju Jakarta.

"Setiba di TKP, pengakuan pengemudi 1 (Honda Jazz) mengurangi kecepatan karena ada laberkun," kata Budi dalam keterangannya, Selasa (8/8/2023).

Akibatnya, mobil Xpander yang datang dari arah belakang menabrak Toyota Yaris di depannya dan terdorong menyundul Honda Jazz. "Posisi akhir ketiga kendaraan normal di lajur 4," ungkap Budi.

Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini. Kecelakaan itu diselesaikan secara musyawarah oleh ketiga pengendara mobil tersebut.

"Kendaraan melanjutkan perjalanan," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)