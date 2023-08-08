Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diserang Usai Main Futsal, 3 Pelajar di Bogor Terluka

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |16:49 WIB
Diserang Usai Main Futsal, 3 Pelajar di Bogor Terluka
Pelajar di Bogor diserang usai main futsal. (Dok Polsek Cileungsi)
BOGOR - Aksi penyerangan antar sekolah terjadi di wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tiga pelajar mengalami luka-luka sehingga harus dilarikan ke rumah sakit.

Kapolsek Cileungsi, Kompol Zulkarnaen mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Senin 7 Agustus 2023. Awalnya, para siswa dari dua sekolah asal Cileungsi dalam perjalanan pulang usai bermain futsal pukul 19.00 WIB.

"Berpapasan di jalan sekelompok anak sekolah dari Bekasi yang langsung melakukan penyerangan," kata Zulkarnaen dalam keterangannya, Selasa (8/8/2023).

Akibat penyerangan, tiga orang mengalami luka pada kepala, punggung, dan kaki. Mereka langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan.

"Ada tiga korbannya," ujarnya.

Topik Artikel :
Futsal bogor Penyerangan
Telusuri berita news lainnya
