Diserang Usai Main Futsal, 3 Pelajar di Bogor Terluka

BOGOR - Aksi penyerangan antar sekolah terjadi di wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tiga pelajar mengalami luka-luka sehingga harus dilarikan ke rumah sakit.

Kapolsek Cileungsi, Kompol Zulkarnaen mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Senin 7 Agustus 2023. Awalnya, para siswa dari dua sekolah asal Cileungsi dalam perjalanan pulang usai bermain futsal pukul 19.00 WIB.

"Berpapasan di jalan sekelompok anak sekolah dari Bekasi yang langsung melakukan penyerangan," kata Zulkarnaen dalam keterangannya, Selasa (8/8/2023).

Akibat penyerangan, tiga orang mengalami luka pada kepala, punggung, dan kaki. Mereka langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan.

"Ada tiga korbannya," ujarnya.