HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kapolsek Jatinegara Kompol Entong Raharja Meninggal saat Sholat Dzuhur Berjamaah

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |18:42 WIB
Kapolsek Jatinegara Kompol Entong Raharja Meninggal saat Sholat Dzuhur Berjamaah
Tangkapan layar media sosial
JAKARTA- Kapolsek Jatinegara Kompol Entong Raharja (53) meninggal dunia setelah melaksanakan sholat Zuhur berjamaah di Mushola Polsek Jatinegara, Jakarta Timur.

Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Karyoto membenarkanya meninggalnya Kapolsek Jatinegara tersebut.

"Betul (Kapolsek Jatinegara meninggal usai salat dzuhur di Mushola Polsek Jatinegara),"ujar Karyoto, Selasa (8/8/2023).

Saat itu, Banit SPK Polsek Jatinegara, Aipda Hariyadi melihat Kompol Entong jatuh tergeletak kebelakang sesaat setelah satu rakaat sholat sunah setelah sholat Dzuhur. Dia dan sejumlah anggota polisi lain lantas memberikan pertolongan pada Kompol Entong.

Kompol Entong selanjutnya dilarikan ke Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polsek Jatinegara, Aiptu Rina menambahkan saat Kompol Entong jatuh ke arah belakang.

"Beliau setelah melaksanakan sholat fardu dilanjutkan sholat sunnah. Sholat sunnah nya baru satu rakaat beliau jatuh ke belakang, kepalanya membentur ubin," ucapnya.

