Meninggal saat Sholat, Kapolsek Jatinegara Didiagnosis Serangan Jantung

JAKARTA - Kapolsek Jatinegara, Kompol Entong Raharja meninggal dunia pada Selasa (8/8/2023) sekira pukul 13.45 WIB. Kompol Entong diketahui terjatuh saat sholat zuhur berjamaah di mushola Polsek Jatinegara, Jakarta Timur.

Kasie Humas Polsek Jatinegara, Aiptu Rina menjelaskan, Kompol Entong selepas sholat duhur berjamaah pada pukul 12.30 WIB langsung menunaikan sholat sunnah. Baru satu rakaat ditunaikan, tiba-tiba Kompol Entong terjatuh ke belakang dari posisinya berdiri.

"Beliau setelah melaksanakan salat fardhu (Dzuhur) dilanjutkan salat sunnah. Salat sunnahnya baru satu rakaat beliau jatuh ke belakang. Kemudian kepalanya terbentur ke ubin mushola," ujar Aiptu Rina saat dihubungi, Selasa (8/8/2023).

Selepas terjatuh tersebut, Rina menjelaskan, anggota Polsek Jatinegara segera membawa Kompol Entong ke Rumah Sakit Polri, Kramat Jati. Ketika di tengah perjalanan menuju RS, anggota Polsek Jatinegara menyaksikan Kompol Entong masih bernapas, tapi terdengar dengkuran yang keras.

"Beliau dinyatakan wafat di RS Polri sekira pukul 13.45 WIB dan diagnosa dokter RS Polri alami serangan jantung," terang Rina.

Sekadar informasi, berdasarkan pantauan MPI sekira pukul 15.05 WIB, Kompol Entong dibawa ke ruangan instalasi forensik RS Polri, yang dihadiri oleh jajaran Polsek Jatinegara dan Polres Metro Jakarta Timur. Perwira menengah anggota Polres Metro Jakarta Timur yang nyaris dua tahun menjabat sebagai Kapolsek Jatinegara tersebut membawa dukacita mendalam bagi jajaran Polsek Jatinegara dan Polres Metro Jakarta Timur.