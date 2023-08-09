Kudeta di Niger, Kemlu RI Pastikan 3 WNI dalam Kondisi Aman

JAKARTA - Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemlu RI, Judha Nugraha mengatakan kondisi beberapa Warga Negara Indonesia (WNI) dalam kondisi aman usai kudeta militer di Niger.

Menurutnya Kemlu bersama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Abuja terus memantau situasi dan menjalin komunikasi dengan ketiga WNI tersebut.

"KBRI Abuja dan Konsul Kehormatan RI di Niamey terus memantau situasi di Niger dan terus jalin komunikasi dengan 3 WNI di Tahoua. Kondisi mereka dalam keadaan baik dan aman,"kata Judha dalam keterangannya, Selasa (8/8/2023).

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa saat ini belum ada rencana pemulangan 3 WNI dari Niger ke Tanah Air.

"So far belum ada rencana (pemulangan),"ujarnya.

Sebagai informasi, Niger dilanda kudeta militer setelah pasukan pengawal presiden menahan presiden negara itu Mohamed Bazoum pada Rabu (26/7) pekan lalu.