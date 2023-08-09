Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kudeta di Niger, Kemlu RI Pastikan 3 WNI dalam Kondisi Aman

Widya Michella , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |03:26 WIB
Kudeta di Niger, Kemlu RI Pastikan 3 WNI dalam Kondisi Aman
Judha Nugraha. (Foto: Dok Kemlu RI)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemlu RI, Judha Nugraha mengatakan kondisi beberapa Warga Negara Indonesia (WNI) dalam kondisi aman usai kudeta militer di Niger

Menurutnya Kemlu bersama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Abuja terus memantau situasi dan menjalin komunikasi dengan ketiga WNI tersebut. 

 BACA JUGA:

"KBRI Abuja dan Konsul Kehormatan RI di Niamey terus memantau situasi di Niger dan terus jalin komunikasi dengan 3 WNI di Tahoua. Kondisi mereka dalam keadaan baik dan aman,"kata Judha dalam keterangannya, Selasa (8/8/2023).

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa saat ini belum ada rencana pemulangan 3 WNI dari Niger ke Tanah Air. 

 BACA JUGA:

"So far belum ada rencana (pemulangan),"ujarnya.

Sebagai informasi, Niger dilanda kudeta militer setelah pasukan pengawal presiden menahan presiden negara itu Mohamed Bazoum pada Rabu (26/7) pekan lalu.

Halaman:
1 2
      
