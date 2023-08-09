Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Atiqoh Ganjar Sebut Konsep Jambore Pramuka Dunia di Korsel Modifikasi Kegiatan

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |05:30 WIB
Atiqoh Ganjar Sebut Konsep Jambore Pramuka Dunia di Korsel Modifikasi Kegiatan
A
A
A

JAKARTA - Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah Siti atiqoh Supriyanti mengaku mendengar kabar bahwa konsep Jambore Dunia yang dilaksanakan di Korea Selatan (Korsel) telah dilakukan modifikasi kegiatannya.

Hal ini menyusul proses evakuasi yang dilakukan pemerintah Korsel terhadap ribuan peserta imbas ancaman angin topan yang akan melanda lokasi perkemahan.

"Kayaknya konsepnya akhirnya Jambore itu agak berubah," kata Atiqoh saat berbincang di program iNews Room, Selasa (8/8/2023).

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
