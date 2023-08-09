Peristiwa 9 Agustus: Bom Atom Hancurkan Kota Nagasaki

BERBAGAI peristiwa pernah terjadi pada 9 Agustus dari tahun ke tahun. Beberapa peristiwa yang terjadi pada 9 Agustus itu kemudian tercatat menjadi momen bersejarah.

Salah satu momen paling bersejarah pada 9 Agustus adalah hancurnya Kota Nagasaki, Jepang akibat bom atom Amerika Serikat.

Berikut catatan singkat peristiwa bersejarah pada 9 Agustus dari tahun ke tahun :

1. Menara Pisa Dibangun

Menara miring Pisa dibangun pada 9 Agustus 1173 di Distrik Tuscany, Pisa, Italia. Awalnya, menara lonceng katedral ini dibangun vertikal seperti gedung pada umumnya. Namun, lambat laun menara ini miring dengan sendirinya.

Pembangunan Menara Pisa dibagi dalam tiga tahap dengan memakan waktu 200 tahun. Pembangunan Menara Pisa rampung pada 1372. Menara ini menjadi salah satu warisan budaya di dunia dari UNESCO.

2. Pramuka Gelar Jambore Dunia ke-2

Pramuka menggelar jambore dunia kedua pada 9 hingga 17 Agustus 1924. Jambore dunia pramuka kedua tersebut digelar Ermelunden, sebuah kota di bagian utara Denmark, Kopenhagen.

Jambore ini diikuti 14 negara. Pada acara jambore ini diadakan kegiatan kompetisi kepanduan terdiri dari tes keterampilan scouting, tes stamina, inspeksi perkemahan, kebersihan, kedisiplinan, hingga hiking.

Jambore ini dibuka secara langsung oleh Raja Christian X dari Denmark, Rear-Admiral Carl Carstensen. Kepanduan pramuka laki-laki dari Amerika ‎memenangkan kompetisi dalam jambore ini.

3. Nagasaki Dibom Atom Amerika Serikat

Amerika Serikat melakukan penyerangan ke Kota Nagasaki, Jepang ‎pada 9 Agustus 1945. Penyerangan dilakukan dengan menjatuhkan bom atom dari pesawat pengebom milik Amerika B-29.

Nagasaki merupakan kota terpenting pada saat Perang Dunia II. Bom atom diterjunkan Amerika Serikat dan menghancurkan Nagasaksi ‎sebagai bentuk penyerangan. Dalam insiden tersebut tercatat 39.000 hingga 80.000 orang tewas.

Korban tewas akibat bom atom tersebut mayoritas masyarakat sipil. Pasca-pengeboman tersebut, Jepang menyerah kepada sekutu. Pada 2 September, Jepang menandatangani penyerahan diri yang juga sebagai akhir dari perang dunia kedua.