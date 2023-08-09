Sosok Kompol Entong, Kapolsek Jatinegara yang Meninggal saat Tunaikan Salat Sunah di Mushola

JAKARTA - Kapolsek Jatinegara, Kompol Entong Raharja meninggal dunia saat melaksanakan salat sunah ba'da Dzuhur. Ia terjatuh saat melaksanakan salat di Mushola Polsek Jatinegara, Jakarta Timur, pada Selasa siang (8/8/2023), sekira pukul 13.45 WIB.

Kasie Humas Polsek Jatinegara, Aiptu Rina mengungkapkan bahwa Kompol Entong selepas salat Dzuhur berjamaah pada pukul 12.30 WIB, langsung menunaikan salat sunah ba'da Dzuhur. Baru satu rakaat ditunaikan, tiba-tiba Kompol Entong terjatuh ke belakang dari posisinya berdiri.

"Beliau setelah melaksanakan salat fardhu (Dzuhur) dilanjutkan salat sunah. Salat sunahnya baru satu rakaat beliau jatuh ke belakang, kemudian kepalanya terbentur ke ubin Mushola," kata Aiptu Rina saat dihubungi, Selasa (8/7/2023).

Selepas terjatuh, anggota Polsek Jatinegara segera melarikan Kompol Entong ke Rumah Sakit Polri, Kramat Jati. Di tengah perjalanan menuju RS, anggota Polsek Jatinegara menyaksikan Kompol Entong masih bernapas, namun terdengar dengkuran yang keras.

"Beliau dinyatakan wafat di RS Polri sekira pukul 13.45 WIB. Dan diagnosa dokter RS Polri alami serangan jantung," terang Rina.

Kompol Entong sendiri telah menjabat sebagai Kapolsek Jatinegara selama dua tahun terakhir. Ia merupakan mantan anggota Reserse Kriminal (Reskrim) dengan riwayat jabatan sebagai Kanit Reskrim Polsek Jatinegara tersebut.

Diketahui, Kompol Entong juga juga pernah menjabat sebagai Kanit Reskrim Polsek Cipayung, Kanit Reskrim Polsek Kramat Jati, Kanit Reskrim Polsek Pasar Rebo, dan Kanit Reskrim Polsek Ciracas, hingga sejumlah jabatan di Polres Metro Jakarta Timur.