Mensos Prioritaskan Program Ketahanan Pangan Waspadai Dampak El Nino

JAKARTA - Pemerintah tengah mewaspadai dampak El Nino yang dapat menyebabkan kekeringan. Sehingga dikhawatirkan menjadi salah satu pemicu gagal panen di seluruh wilayah Indonesia.

Atas fenomena tersebut, Menteri Sosial (Mensos) RI, Risma mengatakan pihaknya akan berupaya untuk membantu dengan menggunakan program ketahanan pangan.

Upaya itu pun telah di komunikasikan kepada para bupati masing-masing daerah yang terkena dampak El Nino.

"Sebetulnya kita coba memang, saya komunikasi dengan para bupati, para kepala daerah untuk Bagaimana kita bisa lakukan untuk sebetulnya yang utama adalah ketahanan pangan,"kata Mensos kepada wartawan di Jakarta, Selasa (8/8/2023).

Dia mencontohkan, Kemensos akan memberikan bantuan modal usaha untuk membangun peternakan atau pertanian sesuai dengan potensi masing-masing wilayah.

"Kita menawarkan bagaimana gimana kalau ada peternakan kambing apa yang bisa diambil oleh susu dan sebagainya. Ada yang juga kita tawarkan kepada kepala daerah di mana soal pertanian terutama kebutuhan pangan kita bisa lebih baik lagi," ujarnya.