Tiba di Istana, Jajaran Menteri Sidang Kabinet Paripurna Bersama Presiden Jokowi

JAKARTA - Sejumlah jajaran menteri dan pimpinan lembaga di Kabinet Indonesia Maju (KIM) tiba di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Rabu (9/8/2023). Mereka akan mengikuti Sidang Kabinet Paripurna bersama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Kehadiran para menteri sudah terlihat sejak pukul 10.00 WIB. Sementara sidang kabinet akan dilaksanakan pada pukul 10.30 WIB.

Sejumlah menteri yang sudah hadir di antaranya Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo.

Kemudian, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.

Ketua KPK Firli Bahuri, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Perindustrian Gumiwang Kartasasmita.

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, Menteri Pendidikan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Jenderal TNI (Purn) Wiranto.