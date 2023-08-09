Periksa Mayor Dedi, Puspom TNI Dalami Penyebab Penggerudukan Polrestabes Medan

JAKARTA - Polisi Militer Daerah Militer (Pomdam) I/Bukit Barisan menyerahkan pemeriksaan Mayor Dedi ke Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksda Julius Widjojono mengungkap, pemeriksaan dilakukan hari ini untuk mendalami penyebab penggerudukan Polrestabes Medan yang diduga dilakukan oleh Mayor Dedi.

"Pagi hari ini terduga pelaku atas nama Mayor Dedi sedang menuju ke Puspom, perjalanan menuju Puspom, dan selanjutnya akan dilakukan penyelidikan," kata Julius saat ditemui di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (9/8/2023).

"Ya dirunut, mulai dari akar permasalahannya apa, yang pasti adalah azas praduga tak bersalah dikedepankan, agar kita fair. Dan paling penting bagaimana mencari akar permasalahan," sambungnya.

Julius mengatakan, saat ini hanya Mayor Dedi yang diperiksa Puspom TNI, sementara 13 orang lainnya masih menjalani pemeriksaan di Polisi Militer Daerah Militer (Pomdam) I/Bukit Barisan.

"Hanya satu (yang diperiksa Puspom TNI, jadi kita selama ini menyatakan 13 dibawa (ke Jakarta), belum," ucapnya.

"Karena satu ini akan berkembang. Dalam pendalaman itu akan berkembang, dan akan ditindaklanjuti lebih dalam," sambungnya.