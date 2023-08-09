5 Keris Dianggap Sakti di Indonesia, Ada Punya Kutukan

JAKARTA- Beberapa bagian daerah menilai keris dianggap sakti di Indonesia dikarenakan adanya sejarah serta asal usulnya.

Menlansir laman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan keris merupakan budaya asli Indonesia yang mencerminkan kesatuan budaya.

Dikisahkan bahwa setiap keris memiliki kekuatan magis sehingga dianggap sebagai benda yang sakti.

Berikut adalah 5 keris yang dianggap sakti di Indonesia melansir youtube Pak A Budaya, Rabu (9/8/2023).

1.Keris Empu Gandring

Keris Empu Gandring merupakan keris pesanan Ken Arok pada pengrajin keris tersohor pada masa itu, yakni Empu Gandring. Dalam kisahnya, keris ini mengandung kesaktian

Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Empu Gandring memberikan kutukan pada keris buatannya tersebut bahwa akan membunuh 7 keturunan Ken Arok. Oleh sebab itu, keris ini juga disebut sebagai keris terkutuk.