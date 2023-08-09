Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pomdam I/BB Dalami Keterlibatan 13 Prajurit Geruduk Polrestabes Medan, Kemungkinan Dibawa ke Puspom

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |11:21 WIB
Pomdam I/BB Dalami Keterlibatan 13 Prajurit Geruduk Polrestabes Medan, Kemungkinan Dibawa ke Puspom
Kapuspen TNI Laksda Julius Widjojono. (MPI/Riana Rizkia)
A
A
A

JAKARTA - Polisi Militer Daerah Militer (Pomdam) I/Bukit Barisan masih melakukan pemeriksaan mendalam terhadap 13 orang yang diduga terlibat dalam penggerudukan Polrestabes Medan bersama Mayor Dedi Hasibuan.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Laksda Julius Widjojono mengungkap, Mayor Dedi akan diperiksa secara terpisah di Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI, Rabu (9/8/2023).

"Hanya satu (yang diperiksa Puspom TNI). Jadi kita selama ini menyatakan 13 dibawa (ke Jakarta), belum," kata Julius saat ditemui di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (9/8/2023).

"Karena satu ini akan berkembang. Dalam pendalaman itu akan berkembang, dan akan ditindaklanjuti lebih dalam," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/337/3167255//kapuspen_tni_brigjen_mar_freddy_ardianzah-pXtg_large.jpg
Soal Beredarnya Surat Imbauan Pam Swakarsa, Ini Tanggapan Kapuspen TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/337/3164172//tni-7dCl_large.jpg
Jenderal Hantu Laut Marinir Freddy Ardianzah Jadi Kapuspen TNI, Begini Rekam Jejak Menterengnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/337/3160384//tni-dMS8_large.jpg
Respons Jenderal Tempur Kostrad soal Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Pasukan TNI Bersenjata Lengkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145470//kapuspen_tni_mayjen_kristomei_sianturi-wuiF_large.jpg
2 Pekerja Bangunan Ditembak Mati KKB, Kapuspen TNI: Kita Lakukan Langkah Tegas untuk Jaga Keselamatan Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/337/3138388//kapuspen_tni_mayjen_kristomei_sianturi-aWwv_large.png
Prajurit TNI yang Meninggal dalam Ledakan Amunisi di Garut Akan Dikebumikan secara Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/337/3136723//mobil_tni_terbakar-VCw7_large.JPG
Truk TNI Angkut Munisi Terbakar, Kapuspen: Korban Berupaya Hindari Ledakan Namun Masuk Jurang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement