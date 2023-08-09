Pomdam I/BB Dalami Keterlibatan 13 Prajurit Geruduk Polrestabes Medan, Kemungkinan Dibawa ke Puspom

JAKARTA - Polisi Militer Daerah Militer (Pomdam) I/Bukit Barisan masih melakukan pemeriksaan mendalam terhadap 13 orang yang diduga terlibat dalam penggerudukan Polrestabes Medan bersama Mayor Dedi Hasibuan.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Laksda Julius Widjojono mengungkap, Mayor Dedi akan diperiksa secara terpisah di Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI, Rabu (9/8/2023).

"Hanya satu (yang diperiksa Puspom TNI). Jadi kita selama ini menyatakan 13 dibawa (ke Jakarta), belum," kata Julius saat ditemui di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (9/8/2023).

"Karena satu ini akan berkembang. Dalam pendalaman itu akan berkembang, dan akan ditindaklanjuti lebih dalam," tuturnya.