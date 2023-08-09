Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hukuman Ferdy Sambo Jadi Penjara Seumur Hidup, Kejagung Tak Bisa Ajukan PK

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |11:23 WIB
Hukuman Ferdy Sambo Jadi Penjara Seumur Hidup, Kejagung Tak Bisa Ajukan PK
Ferdy Sambo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku tak dapat berbuat perlawanan hukum atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang mengubah vonis hukuman mati terhadap Ferdy Sambo menjadi penjara seumur hidup.

Hal itu sesuai aturan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah menghapus Pasal 30C huruf h Undang-undang Kejaksaan.

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, pihaknya tidak dapat melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan peninjauan kembali (PK) karena terbentur aturan yang sebelumnya diubah oleh MK.

Ketut menjelaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 tanggal 14 April 2023 menyatakan dalam amar putusannya bahwa Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

"Sehingga mengugurkan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan hanya bisa diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya," kata Ketut, Rabu (9/8/2023).

MA mengubah seluruh vonis terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang mengajukan kasasi. Selain vonis Sambo, vonis Putri Candrawathi, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf juga dikurangi.

Ketut mengatakan pihaknya menghormati putusan kasasi tersebut. Dia menyebut putusan kasasi itu menyatakan dakwaan Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yakni pembunuhan berencana terhadap Yosua sebagaimana diajukan jaksa dalam persidangan, telah terbukti.

"Bahwa seluruh fakta hukum dan pertimbangan hukum yang disampaikan dalam surat tuntutan penuntut umum telah diakomodir dalam putusan kasasi Mahkamah Agung RI. Penuntut umum berhasil meyakinkan majelis hakim untuk membuktikan pasal primer dalam perkara a quo," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/337/2976102/orangtua-brigadir-j-gugat-ferdy-sambo-hingga-presiden-rp7-5-miliar-ini-perhitungannya-jqviMvL4RQ.jpg
Orangtua Brigadir J Gugat Ferdy Sambo hingga Presiden Rp7,5 Miliar, Ini Perhitungannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/337/2975899/keluarga-brigadir-j-ajukan-gugatan-soal-restitusi-ke-ferdy-sambo-dkk-2zOqw51CfF.jpg
Keluarga Brigadir J Ajukan Gugatan soal Restitusi ke Ferdy Sambo Dkk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/338/2975849/pn-jaksel-gelar-sidang-perdana-gugatan-keluarga-brigadir-j-hari-ini-EhIsTBexSb.jpg
PN Jaksel Gelar Sidang Perdana Gugatan Keluarga Brigadir J Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/24/337/2870627/ferdy-sambo-akhirnya-dijebloskan-ke-penjara-seumur-hidup-di-lapas-salemba-Dqi706qmmi.jpg
Ferdy Sambo Akhirnya Dijebloskan ke Penjara Seumur Hidup di Lapas Salemba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/24/337/2870583/putri-candrawathi-resmi-dieksekusi-ke-lapas-perempuan-jakarta-ditempatkan-di-kamar-mapenaling-EPnZxnt40Y.jpg
Putri Candrawathi Resmi Dieksekusi ke Lapas Perempuan Jakarta, Ditempatkan di Kamar Mapenaling
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/337/2860932/soal-hukuman-seumur-hidup-ferdy-sambo-mahfud-md-tak-bisa-dapat-remisi-hanya-grasi-IkC7Q4pOGW.jpg
Soal Hukuman Seumur Hidup Ferdy Sambo, Mahfud MD: Tak Bisa Dapat Remisi, Hanya Grasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement